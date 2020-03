Giulia De Lellis e Andrea Iannone, le ragioni della frattura

Non cita mai esplicitamente la sua ex compagna (ormai è cosa nota), ma per Andrea Iannone si è aperto un nuovo capitolo della sua esistenza con l’addio a Giulia De Lellis, rea di non aver compreso l’entità delle conseguenze della situazione e del processo che sta affrontando il pilota.

Definire, adesso, la natura del loro rapporto non è opportuno perché la loro relazione si è interrotta da così poco tempo che azzardare sarebbe indelicato, nonostante le indiscrezioni relative a un riavvicinamento di Giulia all’ex Andrea Damante si susseguano dalla Milano Fashion Week, prima che l’emergenza coronavirus ci scollasse da quest’immagine ai limiti dell’effimero.

Secondo quanto riporta Oggi, in un articolo dettagliato sulle ragioni dell’addio, tra l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il pilota abruzzese la rottura sarebbe stata conseguenza dell’allontanamento di Giulia, forse troppo presa dalla sua ascesa e dai suoi impegni professionali per comprendere quanto profonda fosse la ferita di Iannone, dopo la sospensione della licenza e il processo che sta affrontando per dimostrare la propria estraneità alle accuse di aver assunto sostanze proibite.

E lo stesso centauro, in un recente post su Instagram, ha puntato il dito contro “chi non ha esitato ad allontanarsi”.

L’allontanamento tra Iannone e Giulia De Lellis

E una conferma indirettamente sarebbe giunta dal diretto interessato, che mantiene attraverso Instagram, un filo con i propri ammiratori e gli appassionati di MotoGP: “Il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare se stessi e gli altri. Ho misurato me stesso ma anche quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”.

GDL, dalla sua, non ha replicato direttamente ma ha pubblicato un post molto sentito con riferimenti alla sua vita personale:

“Sfogliando la mia gallery ho trovato questo scatto fatto poco prima di ricevere una strana notizia.

Non dico brutta perché so che si risolverà .. Vi racconto una cosa..

Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile.

È giovane, forte, così forte che siamo rimasti tutti spiazzati.. Sicuramente più forte di me!

Ho sentito dire che non capirai mai determinante cose fino a che non succedono a te o a chi ti sta vicino, niente di più vero! Dopo aver metabolizzato quanto accaduto, ho stravolto la mia vita. Per assurdo grazie a lei ho scelto di non rimandare. Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è ? Mi sento bene. Mi sento viva! È tutto troppo breve per accontentarsi. Anche questa situazione involontariamente lo dimostra. Fatelo oggi, fatelo ora.. Si ok da casa, ma fatelo comunque adesso!

Qualsiasi cosa sia 🖤

Grazie tu 🌈 #andràtuttobene #matutto”.

Belen, Giulia De Lellis e Iannone: triangolo fatale

La rottura con Belen, l’allontanamento dal clan Rodriguez da parte di Iannone, la rivalità e le liti a distanza tra Giulia De Lellis e l’ex argentina non hanno sicuramente contribuito a creare un clima sereno, nonostante la convivenza a Lugano e le reciproche promesse anche pubbliche fatte da Giulia.

Che le cose non fossero più idilliache era abbastanza chiaro dalla decisione di lei di acquistare una casa a Pomezia, non distante da Roma, dove vive la sua famiglia. Andrea Damante con la sua ricomparsa ha fatto il resto, come d’altronde per il presunto flirt proprio con Belen a suo tempo. Iannone per ora non manifesta né rimpianti, né astio nei riguardi di Giulia e sta trascorrendo con estrema serenità la sua quarantena con la mamma, il fratello e il padre da cui non si separa quasi mai.

VIRGILIO SPORT | 27-03-2020 17:08