Giulia De Lellis-Andrea Iannone: se non è crisi, poco ci manca

Andrea Iannone vive la sua quarantena con estrema responsabilità, consapevole del proprio ruolo, invitando a non infrangere le regole e a combattere l’emergenza coronavirus rimanendo a casa.

Posta foto della sua moto, appelli e messaggi di speranza e consigli per l’allenamento omettendo, da tempo, di citare anche se indirettamente la sua fidanzata, l’influencer Giulia De Lellis. O forse dovremmo già parlare di ex, perché il pilota dell’Aprilia, che attende di essere riabilitato dopo il caso di positività a sostanze dopanti, ha fornito un elemento che si aggiunge ai sospetti di una frattura irreparabile tra i due innamorati che conviveno da alcuni mesi nella sua dimora, a Lugano.

La lontananza è come il vento: Giulia De Lellis lascia Lugano

La conferma della loro lontananza, seguite alle indiscrezioni di Chi e alla decisione di GDL di acquistare un appartamento a Pomezia, è arrivata durante una diretta con Max Biaggi. A chi gli ha chiesto della ragazza risponde secco: “Sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è”.

Il loro sembrava unamore indissolubile, perché provato dagli impegni e dalla dura prova della positività presunta di Iannone a sostanze proibite. Di Belen e delle polemiche si è scritto molto, così come del fatto che, durante la Milano Fashion Week, Giulia abbia rivisto l’ex tronista veronese Andrea Damante.

Giulia e la mezza ammissione sull’addio a Iannone

Giulia aveva detto, in un tutorial su Instagram, parole abbastanza esplicite sulla sua relazione con il centauro: “Per quanto riguarda Andre: ragazzi, se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione”.

Iannone, alle domande che gli rivolgono i follower durante la diretta social con Biaggi, ha chiuso con un certo fastidio la questione: “E basta con queste domande ragazzi! Ma che ne so ragazzi! Giulia sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è!”. A questo punto c’è da chiedersi se si tratta solo di una crisi passeggera o di una rottura senza possibilità di ripresa.

VIRGILIO SPORT | 18-03-2020 14:12