MotoGP: Andrea Iannone e Giulia De Lellis, crisi dopo la bufera?

La vicenda sportiva e umana che sta affrontando Andrea Iannone potrebbe aver intaccato l’equilibrio della sua relazione con Giulia De Lellis? La domanda è lecita, considerando le indiscrezioni riportate da Spy, nel numero in edicola da venerdì 28 febbraio. La influencer e il pilota dell’Aprilia starebbero vivendo un momento di crisi Il primo importante, dall’inizio della loro storia.

Le accuse nei riguardi di Andrea Iannone

Questa fase, assai delicata e coincisa con la sospensione da parte della Federazione della licenza sportiva per il pilota, sarebbe iniziata lo scorso gennaio e continuerebbe tuttora, anche se lo Iannone e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne starebbero facendo il possibile per andare avanti.

Ferita profonda: è già crisi?

La ferita e quanto seguito, da un punto di vista commerciale, professionale e soprattutto legale, avrebbe segnato il centauro accusato di aver assunto sostanze proibite. Insinuazioni che Iannone ha sempre respinto, sui social e nelle sedi opportune, assistito dal suo legale, l’avvocato Antonio De Rensis. Nell’ultima udienza, ha ribadito la totale estraneità ai fatti contestati e la sua personale convinzione che a breve emergeranno i fatti. Per questa ragione, poi, Andrea ha deciso di evitare di pubblicare contenuti social, foto in particolare, che gli sono state contestate come prove del suo cambiamento fisico. Una richiesta accolta dalla fidanzata e che avrebbe potuto insospettire. Nulla di davvero preoccupante, almeno fino all’incontro di GDL con l’ex fidanzato.

Giulia De Lellis incontra Damante alla MFW, Iannone esce con gli amici

Giulia, fin da principio, ha tenuto a manifestare la propria solidarietà al compagno. Ma qualcosa potrebbe essersi incrinato. Come riferito da Spy, tra la De Lellis e Andrea Damante alla Milano Fashion Week ci sarebbe stata una certa cordialità, addirittura una sintonia. E mentre i due ex scambiavano qualche parola di circostanza, Iannone avrebbe passato la serata insieme ad alcuni amici e rivolto sorrisi ben indirizzati verso una singola ragazza.

La fuga a Roma per riprendere Giulia e chiarirsi

Successivamente Iannone si sarebbe presentato a Roma, a casa della famiglia della compagna, per rivedere Giulia dopo questi avvenimenti e chiarirsi. Andrea, proprio per sottolineare la serenità ritrovata, ha condiviso sul suo account Instagram dei video in cui è in compagnia di Matilde e Penelope, le nipotine della De Lellis. Crisi superata o semplice incomprensione? Per ora, entrambi tacciono. Ma quanto stanno affrontando li sta mettendo sicuramente alla prova. Come coppia e come esseri umani.

