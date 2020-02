MotoGP, Giulia De Lellis congela Iannone sui social: la richiesta

Non è certo una questione di stile, se Andrea Iannone ha maturato la decisione – in accordo con Giulia De Lellis – di non pubblicare più contenuti che li ritraggono insieme in scena di contesto familiare su Instagram e sulle stories. Quanto avvenuto, come ovvia conseguenza della sospensione decisa dalla Federazione, ha avuto i suoi impatti pregiudicando la loro relazione, la carriera del pilota dell’Aprilia e la loro vita.

Il dramma dell’inchiesta compromette Andrea Iannone

Qualora aveste fantasticato su una presunta lite, una sorta di crisi tra loro, non vi sarebbe nulla di vero. La necessità di gestire con maggiore parsimonia la propria immagine pubblica sui social deriva, per Iannone, da quanto accaduto nel corso dell’audizione in cui la sua fisicità e le foto relative sarebbero state citate come prova. Accuse, ricordiamo, da sempre respinte dal pilota e dal suo legale, l’avvocato Antonio De Rensis.

Secondo quanto riferisce Chi, “Nell’attesa di capire quale sarà il suo futuro, Andrea Iannone, indagato per doping, ha imposto uno stop social alla fidanzata Giulia De Lellis che non pubblicherà più stories d’amore con lui con la stessa frequenza con cui lo faceva prima del caos – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – . Durante il processo, proprio le fotografie su Instagram, che dimostrano il cambiamento fisico del motociclista, sono state oggetto di discussione”.

Giulia De Lellis: la decisione sui social

La compagna Giulia De Lellis non appare più insieme al fidanzato sui social per scelta condivisa. La nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva, fin dalla esplosione del caso, manifestato la propria vicinanza con messaggi di sostegno nei riguardi del pilota.

Un sentimento forte, una grande prova per la coppia come ha spiegato Giulia a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo: “È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino – aveva detto – . Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicura che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo. Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”.

VIRGILIO SPORT | 20-02-2020 10:04