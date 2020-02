MotoGp: Iannone, processo in stallo: si sfoga e cita Vasco

Andrea Iannone sta vivendo un incubo da due mesi. Il processo per il caso doping che lo vede coinvolto dopo la positività al drostanolone durante i controlli effettuati dopo la gara di Sepang è al momento in stallo: la sentenza sembra ancora lontana e la stagione del centauro di Vasto, che ha saltato le prime prove della MotoGp a Sepang, è fortemente a rischio.

Il nulla di fatto dell'udienza del 4 febbraio ha gelato tutti, in primis l'Aprilia. La difesa aveva puntato sull'esame del capello sostenuto dal motociclista, che era risultato negativo alla sostanza proibita, ma l'accusa ha chiesto tempo per replicare alla tesi della difesa.

Iannone a due settimane dall'udienza resta così nel limbo, e salterà così quasi certamente anche i test in Qatar. E tra meno di un mese inizia il Mondiale a Losail.

Iannone per tutto questo tempo ha mantenuto il suo rigoroso silenzio, ma in una storia su Instagram ha fatto affiorare la sua amarezza citando la canzone "Vivere" di Vasco Rossi: "Vivere! È un po' come perder tempo. Vivere e sorridere dei guai. Così come non hai fatto mai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio". Un messaggio implicito di sfogo per quanto sta passando in questi giorni da incubo.

Il boss del team Aprilia, Massimo Rivola, in una recente intervista ha spiegato la posizione della casa di Noale, in attesa di novità come il suo pilota: "Non siamo sicuri di cosa accadrà ad Andrea. L’analisi dei capelli è stata negativa, questo significa che puoi risalire a cinque mesi, quindi fino a settembre. In tutti questi mesi il risultato è stato negativo…"

"Le regole WADA includono solo il campione di urina perché costa molto meno e puoi valutarne il risultato in pochissimo tempo. Esistono già otto casi di atleti la cui analisi dei capelli era negativa. Hanno fatto appello al TAS dopo aver perso in prima istanza e hanno vinto. Chiunque abbia fatto questo tipo di analisi ha vinto".

SPORTAL.IT | 19-02-2020 12:40