Giulia De Lellis, la corteggiatrice che ha costruito un impero

Giulia De Lellis è la nuova compagna del pilota di MotoGP, Andrea Iannone. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché influencer, è però pronta a misurare le parole e, a chi le ha chiesto come procedesse la sua frequentazione con il centauro, ha replicato che è ancora presto per definirlo fidanzato.

Non è affatto prematuro, invece, parlare di lei come un fenomeno televisivo esploso sui social a osservare bene i numeri dei suoi account in termini di followers. Giulia è una influencer, al pari di colleghe ben collocate come posizionamento, e gode di una visibilità che la rende un personaggio popolare, nonostante abbia solo 23 anni.

GIULIA DE LELLIS: LA FAMIGLIA

Secondo quanto dichiarato da ella stessa, è nata nel 1996 e ha vissuto a Roma, precisamente a Ostia, con la sua famiglia fino alla separazione dei genitori. Un avvenimento drammatico, per lei, che ha vissuto dalla nonna per qualche tempo. Ha due fratelli: una sorella, Veronica, nata dalla relazione di sua madre con un altro uomo, e un fratello Giuseppe. Ha dei nipotini che adora e che segue costantemente, anche sui social.

LO SBARCO IN TELEVISIONE: UOMINI E DONNE

Di questa giovanissima influencer che cosa sappiamo? In primis che ha manifestato un grande interesse per la televisione e Maria De Filippi, in particolare, dopo aver lasciato gli studi universitari in Scienze della Formazione.

L’esperienza nel dating game l’ha condotta a conoscere il suo ex fidanzato, il dj veronese Andrea Damante, tronista nell’edizione in cui la De Lellis ricopriva il ruolo di corteggiatrice, appunto.

LE STORIE CON ANDREA DAMANTE E IRAMA

Per lui, Giulia ha deciso di lasciare Ostia e trasferirsi in Veneto al seguito di Andrea. Ma la loro storia, tra le più appassionanti e seguite di U&D, si è conclusa con pare enorme sofferenza da parte di lui.

Dopo questo addio, a cui Damante non si è del tutto rassegnato, Giulia ha intrapreso una storia molto concentrata con Irama (altro prodotto della Fascino), a cui è rimasta legala alcuni mesi.

“Soffro ancora per Giulia”, avrebbe ammesso l’ex tronista che aveva difeso senza timori Giulia all’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La sua partecipazione non rimarrà indelebile, ma ha contribuito a lanciarla ulteriormente nello star system e nel mondo della moda: sua anche una linea di bikini. E un insospettabile red carpet a Cannes.

L’INCONTRO CON IANNONE

Con Iannone, invece, le cose starebbero maturando in queste settimane anche se per l’ex di Belen, in procinto di sposare di nuovo l’ex marito Stefano De Martino, non c’è molto da aggiungere.

Ufficialmente (se così si può dire), Iannone ha postato una sua immagine alla guida con il fratello di Giulia. Nulla di più.

VIRGILIO SPORT | 14-06-2019 14:24