Belen Rodriguez e De Martino insieme, Iannone replica con un post

Non sempre le separazioni si trascinano nell’astio e del risentimento reciproco. Così è stato per Belen Rodriguez e Andrea Iannone, consapevole (forse) che quanto accaduto tra loro fosse avvenuto perché si giungesse a un epilogo definitivo, di forza ostinata e contraria e ricomparisse nella sua vita Stefano De Martino. Anche per il pilota è tempo di emozioni fresche, inedite e la foto, postata su Instagramstories, con un nuovo amore vuol dire anche cambiamento.

Tra la showgirl argentina e il ballerino e conduttore napoletano ricucire gli strappi del loro rapporto non è stato che la conseguenza naturale dell’aver fatto, sempre e comunque, famiglia, nonostante il peso (innegabile) del clan Rodriguez e delle sue complicazioni sul matrimonio della coppia benedetta dalla Queen, Maria De Filippi. La nascita di Santiago, arrivato nel pieno della loro passione e a valle dell’edizione più avvolgente di Amici, ha sancito l’apoteosi. Foto, avvistamenti, lacrime e sangue: nulla di privato che non si traducesse in un fatto di pubblico dominio.

Poi Belen aveva disfatto tutto e ricostruito la sua esistenza a partire proprio dal suo letto, scegliendo Andrea Iannone.

A chi ha una discreta memoria non mancherà di rammentare come la Rodriguez maggiore avesse presentato il pilota, dopo lo scatto sospetto a Sestri Levante, davanti alla Baia del Silenzio. Un amico di famiglia, lo avev definito in virtù dell’amicizia tra il buon Iannone e il fratello Jeremias.

Invece era un calesse, per dirla alla Massimo Troisi, che però ha accompagnato Belen per un intervallo di vita notevole in cui Iannoneha patito – al momento dell’addio – non poche sofferenze conquistato da questa donna affascinante, intrigante, impulsiva capace di catturare nell’eterno ogni compagno.

Oggi una foto pubblicata su Instagramsegna anche per lui il cambio. Anche per Iannone è arrivata la fase della rinascita e dei post che alludono alla sua vita nuova, con accanto una fidanzata che abbia saputo colmare quel vuoto lasciato da Belen.

VIRGILIO SPORT | 09-05-2019 14:42