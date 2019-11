La lite Giulia De Lellis-Belen ha assunto dimensioni spropositate

La questione, proprio perché investe famiglie, è assai delicata. Eppure la lite – perché di questo si tratta – tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez non avrebbe nulla di virtuale, ma le ragioni andrebbero individuate altrove.

Le ipotesi che si leggono sono riconducibili ai motivi più disparati: dalla scelta di Belen di impartire lezioni di make up con tutorial di grande impatto social al comune stylist Giuseppe Di Cecca, il quale sarebbe per una causa ignota al centro della diatriba tra le due protagoniste di questa querelle.

Com’è noto, oggi, Andrea Iannone l’ex della conduttrice di Tu si que vales è legato alla ex corteggiatrice e influencer prestata alla letteratura, in qualità di autrice di un best seller, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”.

Giulia ha postato sul suo profilo Instagram questo messaggio alquanto ambiguo: “Se parlo rovino famiglie”. Inevitabile pensare a Belen e a Stefano De Martino, tornati insieme dopo una separazione fallimentare, soprattutto dopo il gossip che vorrebbe tra la Rodriguez e l’ex di Giulia, Andrea Damante, un presunto flirt nel recente passato.

Già con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, i rapporti si erano mostrati ambigui e alquanto tesi: la dichiarazioni rilasciata da Cecilia in merito all’altezza di entrambi non era stata gradita e la replica non aveva atteso molto ad arrivare. Forse questo continuo stuzzicare e replicare nasconderebbe altre questioni, decisamente irrisolte tra le parti.

Insomma, la relazione tra le protagoniste della lite più discussa del momento è assai più complessa di quanto espresso sui social e cela – ovviamente – diverse componenti: da quella affettiva (certa) a questioni meno sentimentali, legate al business che coinvolge entrambe.

Su Instagram (dove tutto nasce e si rigenera), Very Inutil People su Giulia De Lellis e Belen ha aggiunto: “La fonte è un’amica di uno stretto collaboratore di una delle due. Damante e Iannone non c’entrano niente. C’entrano gli affari ma non posso dire quali di preciso”, si legge nelle stories.

Tace su quanto divide le sue ex, Andrea Iannone, impegnato in altre faccende. E intento a mantenere la sua vita privata quanto più protetta possibile, nonostante tutto.

VIRGILIO SPORT | 12-11-2019 10:20