Giulia De Lellis difende Iannone:dura replica a Cecilia Rodriguez

E’ un mondo di dichiarazioni e repliche, senza esclusione di post. E così, dopo le provocatorie affermazioni rilasciate in un’intervista pubblicata da Chi, da parte di Cecilia Rodriguez, sulla storia appena iniziata tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, la influencer ed ex corteggiatrice ha risposto a suo modo, su Instagram.

La Rodriguez l’aveva toccata piano, pianissimo a dire il vero. “Nelle interviste tutti dicono “Che belli” o “Auguri e figli maschi” – ha detto -. Questo perché nessuno mai si espone veramente col parere più sincero o con quello che pensa. Io sono sicura che Andrea e Giulia De Lellis si troveranno bene – ha aggiunto Cecilia -, anzi benissimo, perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana”. Precisi precisi”.

Nella massa di contenuti, pubblicati sugli account ufficiali del pilota e della influencer, uno emerge per sintesi ed efficacia e sembra diretto all’indirizzo di Cecilia. Giulia in primo piano si inquadra per il tempo di una story e aggiunge la dida “petty“, ovvero meschino, senza proferire parola.

Eppure non è stata sempre così, l’amicizia tra le Rodriguez e Giulia. Con Cecilia, la corteggiatrice ha condiviso la casa del Grande Fratello Vip, dove Ceci ha incontrato Ignazio Moser e deciso di mollare in diretta tv Francesco Monte.

Con le sorelle argentine più celebri della nostra tv, la De Lellis si è intrattenuta spesso e volentieri entrando in maniera velata ma presente nel clan Rodriguez. porprio grazie a una di queste cene ci sarebbe stato il contatto con l’ex di Belen, Andrea Iannone appunto, e intrapreso questa frequentazione.

Oggi, Stefano De Martino è tornato prepotentemente nella vita di Belenita e ha confermato l’intenzione di dare un fratellino o una sorellina a Santiago.

Per Iannone allontanarsi dalla showgirl non è stato affatto semplice, anzi. In maniera sottile e malinconica ha sempre affermato come Belen sia diversa, intensa e totalizzante. E non è un caso che Giulia De Lellis dovrà quindi riuscire (a colpi di video su Instagram?) ad allontanare il suo ricordo dalla sua storia con il pilota.

VIRGILIO SPORT | 27-06-2019 13:14