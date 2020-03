Belen Rodriguez accusa Iannone adesso, nel momento più difficile

Belen Rodriguez torna. E non risparmia nessun aspetto del suo privato: il presente è con suo marito, Stefano De Martino, conduttore di Made in Sud scoperto da Maria De Filippi che lo lanciò in qualità di ballerino di Amici. Ma nel recente passato della showgirl argentina c’è stato anche Andrea Iannone, il pilota dell’Aprilia oggi in attesa di conoscere che ne sarà di lui e della sua licenza.

A Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 7 marzo 2020, la Rodriguez maggiore ha confermato il grande affiatamento ritrovato con il marito, dal quale si era separata dopo appena due anni di matrimonio e l’arrivo del figlio Santiago.

Belen conferma l’amore per De Martino

“Posso dire di essere tanto felice”, ha premesso Belen a Verissimo. “Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo”, ha chiarito. Su Stefano ha voluto aggiungere una parentesi: “Lui per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica”.

La sofferenza di Belen accanto ad Andrea Iannone

“Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste”, ha ammesso Belen. Proprio in quel periodo però la Rodriguez stava vivendo una storia molto intensa e appassionante per i paparazzi, con Andrea Iannone. Le anticipazioni sottolineano, dunque, una distanza rispetto al pilota e al sentimento che li legava inaspettata, perché Belen non aveva mai voluto esternare quanto aveva affrontato all’epoca della loro relazione. E anche durante la querelle con Giulia De Lellis, a cui Iannone è legata (sebbene qualcuno dica in crisi) da circa un anno, la presentatrice e showgirl non ha mai manifestato alcuna opinione né giudizio esplicito sul pilota, suo ex fidanzato.

Belen Rodriguez-Stefano De Martino, nozze sì ma a una condizione

Del secondo matrimonio di Belen e Stefano, si continua a vociferare e molto. La Rodriguez ha tenuto a chiarire: “All’inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici, quelli veri”.

VIRGILIO SPORT | 06-03-2020 16:08