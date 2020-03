MotoGP: i sospetti su Iannone toccano la storia con la De Lellis

Sono lontani i giorni della leggerezza e più prossimi quelli dell’abbandono? Esprimersi su quanto sta avvenendo tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è sempre più complicato, dopo le presunte distanze raccontate da Chi la scorsa settimana e di cui vi abbiamo dato conto. Entrambi non si mostrano più, come una volta, sui social con disinvoltura anche a causa della linea difensiva scelta dall’avvocato Antonio De Rensis, nella difficile azione legale che vede protagonista il pilota di MotoGP.

Andrea Iannone: i sospetti che inquinano i rapporti con Giulia De Lellis

La sospensione della licenza da parte della Federazione per la presunta assunzione di sostanze proibite ha profondamente compromesso l’equilibrio raggiunto. Andrea ha sofferto e soffre una delle prove più complicate della sua carriera e, nonostante la dimostrazione di stima e amore da parte di Giulia, ciò avrebbe avuto ripercussioni sul loro rapporto. Come? Secondo l’indiscrezione riportata da Chi, la De Lellis avrebbe acquistato una casa a Pomezia, il paese nei dintorni di Roma dove è cresciuta e trascorrerebbe assai tempo lontano dalla casa di Andrea, dove avevano iniziato a convivere.

Giulia De Lellis compra casa a Pomezia

Nella residenza di Lugano del pilota non vivrebbe più con continuità, stando a Chi e alle sue fonti: “Ad avvalorare la tesi di una profonda crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è il fatto che l’influencer non è più stata avvistata a Lugano, in Svizzera, dove ha casa il pilota e dove lei si è trasferita. Anzi, pare che abbia preso una casa in affitto nei pressi di Pomezia, vicino alla sua famiglia. Un primo passo per iniziare una nuova vita?”. E i tempi in cui GDL metteva le distanze da Belen Rodriguez, ex di Iannone, e la sorella Cecilia con annesse polemiche sembrano lontanissimi. Quasi da passato remoto.

Iannone e De Lellis scomparsi o quasi da Instagram

Negli ultimi mesi Giulia e Andrea sono convenuti sull’opportunità di mantenere un basso profilo, a seguito di quanto emerso nel corso dell’udienza che avrebbe visto sotto accusa proprio alcune foto pubblicate su Instagram, in cui Iannone sarebbe in una forma fisica quasi sospetta. Ci sarebbe però anche la questione gelosia e l’incontro alla Milano Fashion Week con l’ex Andrea Damante.

