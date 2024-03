Bobo TV, Vieri lascia la parola all'avvocato: le dichiarazioni su Adani, Ventola e Cassano a Striscia La Notizia

Il lancio del nuovo progetto di Adani, Cassano e Ventola potrebbe portare con sé una lunga coda polemica e forse anche delle discussioni in tribunale. Striscia La Notizia consegna il tapiro a Vieri

08-03-2024 15:11

Un tapiro e perché no una causa legale. La fine dell’avventura comune della BoboTv si sta rivelando più complicata del previsto e potrebbe avere una coda anche nelle aule di un tribunale. Bobo Vieri ha accettato il Tapiro d’oro consegnatogli da Valerio Staffelli (servizio in onda stasera dalle 20.35) ma è sembrato tutt’altro che sereno.

Bobo Vieri: “Parlerà il mio avvocato”

Valerio Staffelli ha consegnato a Bobo Vieri l’undicesimo tapiro della sua carriera. L’inviato di Striscia La Notizia ha deciso di far visita all’ex attaccante dopo che Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno annunciato il lancio del loro nuovo progetto con una serie di video affidati ai loro canali social. Video nei quali soprattutto Cassano si è lasciato anche andare a qualche parola di troppo.

Vieri preferisce non replicare anche se non sembra esattamente sereno sulla vicenda: “Non ho niente da dire – ha replicato a Stafelli – parlerà il mio avvocato. Non mi interessa rispondere perché ora penso a tutelare la mia immagine. Bisogna stare attenti a parlare. Vediamo come andrà a finire”.

Cassano e le parole al veleno su Vieri

Nel corso dell’ultimo video pubblicato dal trio Adani, Ventola, Cassano sono volate parole forti pronunciate proprio dall’ex giocatore di Milan e Inter che si è lasciato andare: “Voglio dire a qualche bastardo, buffone e…., vi vengo a prendere tutti io, Barbafine e lo sceneggiatore. Prima vi seguivano 22 persone o forse arrivano a 6 ma non vi lasciamo neanche quelli”.

Cassano nel corso del suo sfogo non ha mai pronunciato il nome di Vieri ma per chiunque abbia visto il video, e conosca da vicino la vicenda, il riferimento all’ex attaccante e al loro ex compagno di avventura, era piuttosto chiaro.

Dalla BoboTv al nuovo progetto

L’addio dalla BoboTV Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano è avvenuto in maniera repentina e tra le polemiche. Mentre Vieri ha ricominciato subito il suo percorso cambiando però decisamente il format delle trasmissione che propone online, i tre hanno deciso di prendersi del tempo prima di fare la prossima mossa ma nell’ultimo periodo le cose sembrano essersi messe in moto ed il prossimo passo con l’annuncio del nuovo format sembra ormai essere vicinissimo.