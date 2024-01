Diletta Leotta usa Instagram per confermare l'indiscrezione sul matrimonio con Loris Karius

La proposta tempo fa, quando era ancora incinta di Aria. Poi la comunicazione via Instagram, in attesa di conoscere data e luogo delle nozze con il portiere tedesco

31-01-2024 15:35

Ci sono alcuni segreti che si tengono per sé, altri che vengono riportati e altri ancora che si condividono quando altrimenti non si potrebbero gestire come si preferirebbe. E così anche questo “Vi devo dire una cosa… I said yes!”, che Diletta Leotta ha pubblicato intende confermare l’imminente organizzazione delle nozze con il portiere del Newcastle, quel Loris Karius noto agli addetti ai lavori e che è divenuto personaggio popolare anche grazie alla conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta e Loris Karius, annuncio su Instagram

Il quando e dove, Diletta Leotta non li aggiunge nei dettagli a margine di un post che la mostra raggiante e sorridente mentre dalle immagini si evince che la proposta sia giunta quando la presentatrice televisiva fosse incinta della loro primogenita, Aria. Mostrando l’anello sui social, la conduttrice ha condiviso con i suoi 9 milioni di follower l’emozione del momento in cui ha ricevuto la proposta di matrimonio immortalata in tre scatti rappresentativi delle emozioni della coppia divenuta da lì a poco genitori della bambina, nata il 16 agosto scorso a Milano all’ospedale San Raffaele.

“Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!” ha scritto su Instagram. “Avete presente la frase “Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”, ha voluto aggiungere Diletta che si appresta a sposare un portiere itinerante, perfettamente consapevole che ciò potrebbe non cambiare con il matrimonio anche nel rispetto dei percorsi professionali intrapresi.

Il futuro di Karius

Tempo addietro si era vociferato il contrario. Un particolare che il portiere tedesco, pur ammettendo le complicazioni legate e scaturite dal vivere a distanza, non ha minimamente indotto Karius ad affrettare un passaggio immediato, magari proprio in Serie A.

“La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice”, si legge nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Nonostante sia il terzo portiere del Newcastle e non giochi da titolare da due stagioni, Karius ha però dichiarato che, almeno per il momento, resterà in Inghilterra anche se il suo futuro e la sua carriera non sono certo prevedibili. La sua decisione, da quel che afferma, non dipenderà esclusivamente dalla famiglia costruita con Diletta Leotta:

“Non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro”.

Fonte: ANSA

Karius nel febbraio scorso

Gli impegni professionali e il giallo data

Diletta Leotta, infatti, è tornata operativa subito dopo la nascita di Aria tra campionato, radio e il suo programma che verte sulla genitorialità con interviste inedite a personaggi pubblici dello showbiz e del mondo del calcio. Insomma aspettavamo una certezza e la abbiamo, come quando anticipò a Verissimo la sua personale predisposizione al matrimonio, senza ammettere la proposta di Karius o una data.

Un dettaglio, non da poco, che attendiamo di conoscere ma che potremmo immaginare in primavera o in estate, a fine campionato. Magari il 16 agosto prossimo, giorno della nascita di Diletta e Aria.