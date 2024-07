Palinsesti Mediaset, Piersilvio Berlusconi fa chiarezza su concorrenza Sanremo e Coppa Italia

Presentati i nuovi programmi per la prossima stagione dell'emittente del Biscione, novità Diletta Leotta a La Talpa, in stand-by Ilary Blasi

Dopo Sky e La7, e in attesa della Rai che scoprirà i veli dodopomani, venerdì, negli studi di Napoli, è toccato a Mediaset presentare oggi i palinsesti per la prossima stagione. A presentare la cerimonia il padrone di casa Piersilvio Berlusconi che, oltre a gioire per i ricavi pubblicitari ottenuti dal gruppo (6,7%), si compiace per i risultati raggiunti nell’ultimo anno dalla nuova linea editoriale scegliendo di puntare soprattutto su quello che funziona. Come Amici.

Amici si unisce a Verissimo

Per questo che quest’anno Mediaset ha deciso di puntare su un titolo che unisca l’arte di Amici al racconto intimo di Verissimo: si tratta di due o tre serate in cui Maria De Filippi e Silvia Toffanin uniranno le forze per celebrare il talento dei grandi artisti nati e cresciuti ad Amici attraverso uno show condotto da Toffanin e prodotto da Fascino. «È un’idea che è nata da una conversazione tra me e Maria, ed è stata sua l’intuizione di coinvolgere Silvia», racconta Pier Silvio.

Berlusconi jr chiarisce discorso Coppa Italia

In tema sportivo c’era la questione sollevata dall’ad della Rai Sergio, sulla contemporaneità tra le date dei quarti di Coppa Italia e Sanremo: “Già negli ultimi anni abbiamo tenuto qualche programma più acceso, soprattutto Rete 4. Ma se la domanda è contro programmeremo Sanremo la risposta è sempre la stessa: no“. In merito alla sovrapposizione fra Sanremo 2025 e la Coppa Italia Piersilvio chiarisce: “Non controprogrammiamo il Festival, valuteremo come risponderà il mercato e terremo, come abbiamo già fatto negli ultimi anni, facendo il nostro lavoro di tv commerciale. A noi cambia poco la settimana di programmazione della Coppa Italia, vendiamo la pubblicità non sulla singola partita ma sull’intera competizione. Poi ci mancherebbe altro che le partite possano essere spostate alle 18, questo per noi non è accettabile. Dove sono collocate le partite lo decide la Lega Calcio, capisco la Rai ma a mia memoria ci sono già state partite di Coppa di Campioni contro il Festival di Sanremo”.

Ilary Blasi in stand-by

In stand by finisce Ilary Blasi, il suo nome non figura alla conduzione dei titoli annunciati: “Ilary sta ottenendo ottimi risultati con Battiti Live, un programma che sta vincendo la sua sfida con la promozione su Canale 5. L’anno prossimo rifarà Battiti Live, se ci sono altri programmi adatti a lei li valuteremo. A me fa piacere lavori con noi”, ha dichiarato Pier Silvio.

Diletta Leotta a La Talpa

Poi la novità Diletta Leotta: “Faremo “La Talpa” ma dimenticate quella che avete sempre visto. Sarà molto innovativa e sperimentale, andrà in onda prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5. Una scelta coraggiosa ma giusta che abbiamo già fatto con Viola come il mare. La finale andrà in onda prima su Canale 5 e poi su Infinity. Per quanto riguarda la conduzione sarà Diletta Leotta e siamo convinti della nostra scelta“,

Tra le altre novità Paolo Bonolis sarà in onda solo con “Avanti un altro” mentre Gerry Scotti sarà alla conduzione nel preserale de “La Ruota della Fortuna” e poi di “Caduta Libera“. In prime time, oltre al ruolo di giurato a “Tu si que vales“, guiderà “Chi vuol essere milionario? Il torneo”, “Lo Show dei Record”, “Io Canto” che avrà tre edizioni e molto probabilmente di “Striscia la notizia”. Invariato il daytime con le conferme di “Mattino 5” con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, “Pomeriggio 5” con Myrta Merlino e “Forum” con Barbara Palombelli.