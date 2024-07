La Rai attacca la Lega calcio per coppa Italia durante Sanremo, bufera sul web

L'ad Roberto Sergio scrive un post violento, poi rimosso, per la scelta di piazzare i quarti in concomitanza con il Festival ed è subito polemica

E’ scontro aperto tra la Rai e la Lega calcio. La decisione di posizionare i quarti di finale di coppa Italia a inizio febbraio ha provocato l’acida reazione dell’ad dell’emittente di Stato, Roberto Sergio, preoccupato per le conseguenze sugli ascolti del Festival di Sanremo che si terrà negli stessi giorni.

Il Festival di Conti avrà contro-programmazione

L’attesa per il prossimo Festival già è partita, con un pizzico di timore per l’addio di Amadeus, passato alla Nove. Con Sebastiano Amadei direttore artistico e conduttore si erano raggiunti risultati favolosi (anche Ibra ha partecipato una volta). La sua eredità verrà presa da Carlo Conti ma se in passato durante il Festival le altre reti difficilmente mandavano in onda una controprogrammazione forte, stavolta le cose andranno diversamente.

Durante i primi giorni di febbraio si giocheranno infatti, dal 4 al 6 febbraio 2025, i quarti di finale della prossima edizione della Coppa Italia. Potrebbero esserci big-match come Milan-Roma, Inter-Lazio/Napoli e Juve-Fiorentina/Torino. E andranno tutti in onda su Mediaset, che ha l’esclusiva della Coppa Italia. Una scelta, quella delle date decise dalla Lega, che la Rai non ha proprio preso bene.

Lo sfogo dell’ad della Rai sui social

L’a.d. della Rai, Roberto Sergio, ha ampiamente criticato la sovrapposizione scrivendo sui canali social. “Incredibile, calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025 – ha scritto -. La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?”. Il post è stato successivamente cancellato ma ormai la bufera era partita.

La reazione dei tifosi sul web

Fioccano reazioni polemiche: “Quindi fatemi capire nella settimana del festival di Sanremo non può andare in onda altro?? La rai e Sergio pensano che al pubblico italiano freghi qualcosa?? Oppure sono spaventati che adesso la pacchia é finita?” e poi: “È finita la pacchia di Sanremo senza concorrenza” e anche: “Ci pensavate, prima di non riprendervela neanche per questo triennio” e anche: “Si sposta Sanremo2025″ e anche: Finalmente la Coppa Italia acquista un senso”.

C’è chi osserva: “Deve fermarsi il mondo durante Sanremo?” e poi: “Mi pare un mondo veramente distaccato dalla realtà quello che si occupa della possibile coincidenza di un quarto di coppa Italia con una serata di Sanremo.. la Rai..” e anche: “I telespettatori rispondono: “perché non la smettete con Sanremo?” e ancora: “Tranquillo che quest’anno Sanremo sarà un flop. Meglio i quarti di coppa..”, oppure: “Mai guardato Sanremo, problema di certo non mio”

Il web è scatenato: “Chiudete Sanremo che ormai è diventato una pagliacciata” e poi: “Paura della concorrenza Mediaset?” e infine: o niente, se le altre emittenti programmano cose interessanti, ben vengano. Non esiste solo Sanremo e Rai1″.