Coppa Italia e Sanremo si pestano i piedi: il Festival può slittare a causa dei quarti di finale

Partite della competizione tricolore nella stessa settimana dell’evento dell’Ariston: la Rai starebbe seriamente pensando di spostare l’evento alla settimana successiva

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I quarti di finale della Coppa Italia 2024/25 nella stessa settimana del Festival di Sanremo: la concomitanza sottolineata ieri con un certo fastidio dall’a.d. della Rai Roberto Sergio potrebbe davvero spingere la tv di Stato a cambiare le date della gara canora.

Coppa Italia e Festival di Sanremo nella stessa settimana

Nonostante una nazionale deludente a Euro2024 e una considerazione internazionale di certo non altissima, il calcio italiano ha ancora la forza di posticipare un evento colossale come il Festival di Sanremo. La vicenda è ormai nota: nello stilare il calendario della stagione 2024/25 le istituzioni del calcio italiano non si sono accorte di aver fissato i quarti di finale della Coppa Italia nella stessa settimana della kermesse sanremese: le partite si giocheranno dal 4 al 6 febbraio, la gara canora è in programma dal 4 all’8 febbraio.

Rai, la protesta dell’a.d. Sergio

L’a.d. della Rai Roberto Sergio ha già tuonato contro questa scelta del calcio italiano, ricordando come la tv di Stato avesse comunicato le date del Festival alla Lega Calcio prima della formulazione dei calendari, proprio per evitare che fossero fissati incontri in grado di sottrarre telespettatori alla gara dell’Ariston, condotto quest’anno da Carlo Conti dopo gli anni dell’era Amadeus. “I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?”, aveva domandato polemicamente Sergio sui social. Il suo appello, però, è rimasto inascoltato. Anzi, sarà molto probabilmente il Festival a cambiare date.

Il Festival di Conti verso lo slittamento di una settimana

Il calendario calcistico, si sa, è intasatissimo: la settimana seguente ai quarti di Coppa Italia è in programma un turno della nuova Champions League: impossibile dunque rinviare gli incontri della competizione tricolore che, in quella fase, potrebbe vedere in gara diverse formazioni impegnate in Europa. Ecco perché secondo TvBlog e Il Fatto Quotidiano la Rai starebbe valutando la possibilità di posticipare il Festival nei giorni che vanno dall’11 al 15 febbraio.

Fan del Festival e tifosi divisi sui social

Sui social la notizia ha scatenato l’ironia degli appassionati di musica e di calcio. “Amadeus avrebbe fatto spostare la Coppa Italia”, scrive su X Alina. “Un tempo si evitava di fare i programmi con la Champions di mezzo… ora anche con la Coppa Italia”, aggiunge Andrew. “Mah, sono certo che sia capitato che il Festival sia andato in onda in contemporanea con le coppe europee, ora cambiano data per una partita a sera dì coppa Italia, mah…”, il commento perplesso di Maurizio. “Non si scherza con la settima santa sanremese. Piuttosto fate slittare la Coppa!”, chiede Martina, vera pasdaran della kermesse canora.