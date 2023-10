Corona-Spalletti, su Instagram la risposta all'attacco del Ct dell'Italia

Botta e risposta tra Luciano Spalletti e Fabrizio Corona: dopo le parole velenose del Ct dell'Italia sugli "sciacalli", ecco la replica sull'account social dell'ex re del gossip.

15-10-2023 14:32

Non si è fatta attendere la risposta di Fabrizio Corona alle parole taglienti di Luciano Spalletti. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato una storia su Instagram che contiene una replica al Ct azzurro, che prima del match con Malta si era espresso molto duramente nei confronti degli “sciacalli” da cui i giovani calciatori dovrebbero guardarsi bene. Un riferimento, neppure troppo velato, a chi con le sue rivelazioni ha amplificato la portata del caso scommesse, con innegabili ritorni per sé e per il suo sito web.

Cosa aveva detto Spalletti su Corona

Prima del match contro Malta, valevole per le qualificazioni a Euro 2024 e vinto 4-0 dagli Azzurri al San Nicola di Bari, Spalletti aveva dichiarato:

“I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altre tipologie e altre professioni dove si diventa altrettanto famosi andando a spiare, andando a osservare quello che sono i comportamenti dei personaggi famosi: sciacallare un po’ su quello che loro fanno per avere altra pubblicità“.

La replica di Corona a Spalletti

Ecco invece, tra le stories di Corona, la replica al tecnico campione d’Italia in carica. Non è chiaro chi scriva, visto che Corona è citato in seconda persona:

“Spalletti è entrato come parte in causa per cercare di proteggere il suo lavoro e i suoi interessi dalla destabilizzazione che deve aver provocato l’arrivo della procura a Coverciano. Il suo giudizio credo si poggi in parte sui tuoi trascorsi con il mondo del calcio (Coco, Adriano, Trezeguet), e in parte sul fatto che nelle storie IG e negli articoli pubblicati viene parecchio enfatizzato il tuo compiacimento per i risultati dello scoop in termini di visibilità e potenziale denaro (Pasqualetto ha costruito il suo articolo sul fatto che lo scoop ha portato il valore del sito a un milione)”.

L’attacco: “Spalletti sposta l’attenzione su Corona”

Il lungo messaggio continua:

“La tua esuberante autoreferenzialità facilita le parti in causa (e i tuoi detrattori) a spostare il focus dell’attenzione dalla notizia a colui che dà la notizia. E quindi che cada fango su Corona perché, paternalisticamente, i giocatori non sono più atleti professionisti, ma ragazzini fragili: da proteggere, poverini, dalla loro ricchezza. Che Spalletti però sposti l’attenzione su di te, non prendendo atto dei problemi che ha in casa, è abbastanza grave. È molto grave”.

Chissà se Spalletti risponderà al messaggio lanciatogli da Corona attraverso i social. Per il momento, però, il Ct è concentratissimo sul match con l’Inghilterra, per cui sta preparando novità.