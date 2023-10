Corona, stop alla rivelazioni sulle scommesse fino a martedì: ora i social fanno eco a Spalletti

Fabrizio Corona, che aveva promesso nuove rivelazioni per la giornata di oggi, ha deciso di rinviare tutte le ultime novità sul caso scommesse a martedì quando sarà ospite della trasmissione Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo

14-10-2023 17:45

Nessuna notizia: la comunicazione ormai quotidiana di Fabrizio Corona con gli ultimi nomi dello scandalo legato al calcio scommesse si ferma. Il re del gossip aveva preannunciato un altro nome dando appuntamento a oggi alle 16 ma ora decide di fare marcia indietro, si prende qualche giorno per fare salire la tensione e martedì torna alla carica. Dopo aver fatto i nomi di Fagioli, Zaniolo, Tonali e Zalweski ora ci sarà una sorta di silenzio stampa.

L’annuncio di Corona e Dillingernews

Tutti in attesa del nuovo nome, dell’ultimo giocatore della serie A da legare al caso scommesse ma Fabrizio Corona, da esperto comunicatore, decide di tenere tutti sulla corta e sulle sue pagine social e quelle del sito Dillinger News annuncia lo stop.

Il sito Dillinger non pubblicherà più nulla sul caso scommesse fino a martedì sera, dopo la partita della nazionale. Quando sarò ospite della trasmissione Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo dove presenterà tutte le prove dell’inchiesta del calcio scommesse. Sperando in una vittoria dell’Italia vi diamo quindi appuntamento a martedì sera, dopo la patite, su rai 3 dalle 22.

La frecciata di Spalletti a Corona

Prima della sfida contro Malta, ai microfoni di RaiSport è intervenuto anche Luciano Spalletti che ha lanciato una frecciata neanche troppo velata a Fabrizio Corona. E se nei giorni scorsi aveva stigmatizzato il comportamento dei giocatori, ora sposta l’obiettivo verso il paparazzo anche se non lo nomina.

I calciatori devono sapere che sono personaggi famosi e che ci sono altre tipologia, altre professioni, dove si diventa altrettanto famosi andando a spiare e osservare quello che sono i comportamenti di personaggi famosi, sciacallare un po’ su quello che loro fanno per avere altrettanta pubblicità.

I social si schierano dalla parte di Spalletti

Se nei giorni scorsi Fabrizio Corona aveva ricevuto applausi per la sua inchiesta sul calcio scommesse, la scelta di fare un passo indietro e non rivelare altri nomi si trasforma in una sorta di boomerang. In molti leggono in questa scelta la volontà di costruire una suspense fuori luogo e un tentativo di Corona di tornare sotto i riflettori dopo le vicissitudini degli anni scorsi.

“Questo poveretto si venderebbe, il figlio, la madre e qualsiasi altra persona al mondo per un briciolo di fama. La cosa che fa più ridere è che sta lucrando su altrui vizi, pur vivendo una vita di vizi e reati”. E ancora: “Hai rovinato mezza nazionale e ora hai il coraggio di dire forza Italia?”. Anche Matteo lo attacca: “Più che un informatore sembri uno sciacallo”.

