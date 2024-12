Atalanta-Milan, il gol dell’ex De Ketelaere (che esulta) scatena la durissima protesta di Fonseca contro La Penna

Il big match di Bergamo si sblocca con la rete dell’ex rossonero Charles De Ketalaere al 13’ del primo tempo ma dalla panchina del Milan arriva la reazione rabbiosa del tecnico portoghese

Una partita ricca di emozioni sin dai primi minuti quella che va in scena a Bergamo. Sono i rossoneri che sin dall’inizio mettono sotto pressione la squadra di Gasperini e il Milan trova anche la rete del vantaggio che viene però immediatamente cancellato per una posizione di fuorigioco. Al 12’ però il match si sblocca davvero e arrivano anche le polemiche.

La rete di De Ketelaere (che esulta)

Il più classico dei gol dell’ex, che sembra essere diventato quasi un marchio di fabbrica in casa Atalanta (dopo quello di Zaniolo di qualche giorno fa). A fare i conti con questa vecchia legge del calcio è ora il Milan che al 12’ del primo tempo va in inferiorità numerica in virtù della rete segnata da Charles De Ketelaere che su azione di calcio d’angolo stacca più in alto di tutti e batte Maignan. E non manca di esultare sotto la curva dei propri tifosi, qui invece in barba a un’usanza molto in voga che non vuole festeggiamenti verso le ex squadre.

Atalanta-Milan: tutte le emozioni del match

La protesta di Fonseca e del Milan

La reazione della panchina del Milan è di veemente protesta nei confronti dell’arbitro La Penna. Nel suo stacco De Ketelaere poggia entrambi le mani sulle spalle di Theo Hernandez, non u movimento vistoso ma di sicuro dubbio. Per l’arbitro si tratta di un’azione regolare e dopo qualche secondo il gol viene convalidato. Non la pensa allo stesso modo ovviamente Paulo Fonseca, che di solito molto calmo e controllato, si lascia andare a una protesta molto vibrante. Le telecamere mostrano anche il tecnico portoghese che rivede tutto l’episodio su un tablet prima di urlare ancora una volta in direzione dell’arbitro.

L’opinione di Marelli e Ambrosini

Ai microfoni di Dazn, arriva anche l’analisi dell’episodio da parte dell’ex arbitro Luca Marelli: “De Ketelaere in fase di elevazione si è appoggiato con tutte e due le mani sulle spalle del difensore del Milan. Ma in casi del genere parliamo di una valutazione di campo e dunque non ci sarà neanche la onfield review e il Var non può intervenire. Credo però che rivedendo l’episodio, qualche dubbio rimanga perché si appoggia con tutte e due le mani”. Episodio dubbio anche per Massimo Ambrosini: “Non sembra che De Ketelaere sbracci in modo evidente ma è sicuramente un episodio dubbio, secondo me siamo al limite ma ci può stare la decisione dell’arbitro di far giocare”.