Roma, l’ennesimo affronto di Zaniolo ai tifosi giallorossi arriva sui social: su Instagram la foto dell’esultanza all’Olimpico

Una vendetta dell’ex che forse i tifosi della Roma non si aspettavano così “violenta” dopo il gol all’Olimpico, l’attaccante dell’Atalanta Nicolò Zaniolo continua il suo attacco contro i giallorossi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ex che non esultano, che a volte quasi di scusano contro i tifosi che una volta li avevano osannati. E’ un modo di fare piuttosto comune ma che non sembra appartenere a Nicolò Zaniolo che domenica sera allo stadio Olimpico è diventato il nemico numero uno di tutti i tifosi della Roma e ora in quel ruolo sembra trovarsi bene.

L’addio polemico con la Roma

La scelta Atalanta per ripartire nel campionato italiano e soprattutto per provare a dare una scossa alla sua carriera. Nicolò Zaniolo si è portato da giovanissimo l’etichetta di talento predestinato ma come spesso capita si tratta anche di un fardello da portare avanti e spesso non è semplice, e lo è ancora di meno se arrivano delle difficoltà che sono praticamente impossibile da sconfiggere come gli infortuni: due, ravvicinati e terribili. I tifosi giallorossi lo hanno sempre aspettato e sostenuto fino a qualche settimana prima della sua partenza in direzione Galatasaray, lì si è rotto qualcosa che a questo punto sembra impossibile riuscire a ricomporre.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gol e l’esultanza polemica

Lunedì scorsa la grande occasione nel big match tra Roma e Atalanta, giallorossi e nerazzurri stanno vivendo momenti decisamente diversi in questo momento. I capitolini alle prese con una crisi infinita a cui Claudio Ranieri dovrà provare a mettere una pezza, i bergamaschi che volano nelle posizioni di alta classifica in serie A e in Europa. Nel finale di partita con la Dea avanti di un gol, arriva proprio il gol di Zaniolo che mette i tre punti in cassaforte per l’Atalanta con Nicolò che però non mette in piedi la solita esultanza da ex, ma si lascia andare a uno sfogo clamoroso: maglia al cielo e corsa verso il settore dei tifosi ospiti. E ovviamente l’Olimpico non la prende affatto bene.

Zaniolo, un altro schiaffo alla Roma

Ma le provocazioni di domenica sera all’Olimpico non sono bastate, ieri è stato lo stesso Zaniolo a scatenare di nuovo l’ira dei suoi ex tifosi pubblicando proprio la foto dell’esultanza sulla sua pagina Instagram. E oggi ha dato quello che sembra un altro schiaffo ai fan della Capitale decidendo di scegliere proprio quello scatto come foto del suo profilo di Instagram, al punto da togliere quella che lo vedeva insieme al figlio. Una scelta che ovviamente non è passata inosservata e che ha scatenato una nuova durissima reazione dei tifosi della Roma. E proprio il cavo di dirlo “C’eravamo tanto amati…”.