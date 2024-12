Zaniolo torna a Roma: fischi, gol, esultanza sfrenata, tensioni e l’uscita sotto scorta. Tifosi in rivolta sul web

All'Olimpico si consuma la vendetta dell'ex: accolto da fischi assordanti, Zaniolo ha chiuso la partita realizzando la rete del 2-0. Ma scoppia la polemica per la sua esultanza

Quando ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 64, Zaniolo è stato accolto da un’autentica tempesta di fischi. L’Olimpico non ha dimenticato, proprio no. Perché quello che un tempo era l’idolo dei tifosi della Roma, è passato all’essere considerato un traditore in seguito alla rottura con piazza e società. E Nicolò ha deciso di ‘vendicarsi’ a modo suo: segnando.

Roma-Atalanta: i 30 minuti di fuoco di Zaniolo

Gasperini, in tribuna perché squalificato, ha battuto Ranieri con i cambi. Fuori Ruggeri e Retegui e, al 64′, fuori anche uno spento Lookman. È il momento di Zaniolo, il grande ex. L’Olimpico ribolle. E riserva al centrocampista riportato in Italia dall’Atalanta una valanga di fischi.

Decibel sforati. È quello che potrebbe essere definito effetto terremoto. Eppure Nicolò sembrava destinato a una brillante carriera in giallorosso. Prima della fuga in Turchia. Al Galatasaray. L’8 febbraio 2023 si materializzò l’addio alla Capitale dopo aver rotto con tutti. Questo il motivo della rumorosa accoglienza dello stadio che tanto lo aveva amato.

Zaniolo core ‘ngrato: la vendetta dell’ex e tensioni in campo

A un minuto dalla fine si materializza lo scenario peggiore per i tifosi della Roma. Un incubo. A fissare il risultato sul 2-0 per la scatenata squadra di Gasperini, all’ottava vittoria di fila in campionato e a -1 dal Napoli capolista, è proprio Zaniolo. La vendetta dell’ex, è la dura legge del gol, una sentenza.

Calcio d’angolo di Cuadrado e colpo di testa vincente sul primo palo dell’ex Aston Villa che beffa Mancini e si lascia andare a un’esultanza sfrenata. Via la maglia e corsa sotto il settore ospiti tra i fischi sempre più assordanti dei sostenitori giallorossi. Si sono registrate anche tensioni in campo con qualche screzio con Mancini e Koné e un’uscita dal rettangolo verde quasi scortato dai campagni di squadra, mentre tutto l’Olimpico intonava il coro “Zaniolo pezzo di me…a”.

Tifosi della Roma in rivolta sui social: le reazioni

Quanto successo all’Olimpico non poteva non avere strascichi anche sui social. Tifosi della Roma letteralmente infuriati col calciatore di Massa. “Il 99% degli ex se segna non esulta, per l’amore che abbiamo dato a Zaniolo si è dimostrato una vera m…a d’uomo” scrive ‘DajeDaje’ su X.

“Zaniolo inqualificabile, sei super pagato e devi rispettare il pubblico e lo sport. Non mi è mai piaciuto” aggiunge Marco. “Questa sera ha dimostrato perché non diventerà mai un grande giocatore e perché non sarà mai ricordato da nessuna tifoseria” chiosa Dany.