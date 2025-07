Europei femminili, Portogallo-Italia, moviola: due gol annullati, un rosso nel recupero e tante proteste

La prova dell’arbitro Martincic a Ginevra nella gara degli Europei femminili analizzata ai raggi X, la croata ha lasciato troppo giocare

Ivana Martinčić, 39 anni, la scelta per Portogallo-Italia, è arbitro internazionale dal 2014 e lo scorso anno, dopo aver ricoperto il ruolo di quarto arbitro nella finale della passata stagione, ha diretto per la prima volta una finale UEFA per club come arbitro di Arsenal-Barcellona in Champions League ma vediamo come se l’è cavata ieri a Ginevra.

I precedenti tra le due nazionali

Negli 8 precedenti nessun pareggio: sei vittorie delle azzurre e due delle lusitane.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ne ha ammonite due

Coadiuvato dagli assistenti Karšić e Špur con la svedese Olofsson IV ufficiale, il tedesco Dingert al Var e l’inglese Massey-Ellis all’Avar, l’arbitro ha ammonito Giugliano e Borges, poi espulsa per doppia ammonizione.

Portogallo-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 14′ primo errore dell’arbitro: gamba tesa di Pinto su Di Guglielmo, colpita allo sterno, nessuna sanzione ma il giallo ci stava. Le lusitane sono molto fallose ma ne escono sempre bene, come al 28′ quando Dla brutta entrata di Norton sulla Severini non viene sanzionata. Da capitano Girelli protesta ma invano. Al 38′ Girelli va alla conclusione, sulla respinta di Morais è Severini a fiondarsi sulla palla e concludere a rete. Tutto fermo, gol annullato per fuorigioco.

Al 40′ il primo giallo ed è per Giugliano che strattona un’avversaria platealmente. Nella ripresa al 18′ corpo a corpo Norton-Greggi con l’azzurra spintonata dall’avversaria, fallo ancora una volta senza sanzioni. Al 36′ Diana Silva conclude due volte, nella prima circostanza la retroguardia azzurra spazza, palla di nuovo sui piedi dell’attaccante che stavolta insacca. Interviene però il Var e annulla tutto per offside. Al 44′ la beffa per le azzurre: segna il Portogallo con una palombella di Diana Gomes su cui Giuliano non ha potuto nulla. Al 52′ cartellino rosso per Borges che si prende la seconda ammonizione dopo una spinta a Bonansea, caduta rovinosamente sui cartelloni pubblicitari di bordo campo. Dopo 8′ di recupero Portogallo-Italia finisce 1-1.