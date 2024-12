Atalanta-Milan, moviola: abbaglio dell’arbitro, rabbia rossonera, perché il Var non è intervenuto

La prova di La Penna a Gewiss Stadium nell’anticipo di A analizzata ai raggi X da Luca Marelli di Dazn, il fischietto romano ha ammonito 2 giocatori

E’ tornato ad arbitrare in A solo due anni fa Federico La Penna – la scelta per Monza-Roma– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli e anche se non è un internazionale è attualmente tra i più affidabili in Can. In stagione ha arbitrato anche il derby di coppa Italia Genoa-Sampdoria, ultima uscita in Parma-Empoli ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di La Penna con Atalanta e Milan

La Penna aveva già diretto 8 volte il Milan: 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Con l’Atalanta 12 volte: 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Tra l’altro le uniche due sconfitte del Diavolo sono arrivate entrambe in un Atalanta-Milan: 22 dicembre 2019 5-0 per i nerazzurri; 9 dicembre 2023 3-2 sempre per i bergamaschi.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con Guida IV uomo, Di Paolo al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori più il tecnico rossonero: 55’ De Ketelaere, 71’ Bellanova, 75’ Fonseca. Recupero: 2′ 1T, 5’ 2T.

Atalanta-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 7′ Morata segna ma al momento in cui riceve il pallone è in fuorigioco. Al 12′ su cross di aDe Roon, De Ketelaeres svetta più in alto di tutti e di testa supera Maignan. Dubbi però sulla regolarità della rete, in quanto il belga si appoggia su Theo Hernandez. Per l’arbitro e il Var è tutto regolare. Al 55′ giallo a De Ketelaere per un fallo su Musah. Al 68′ La Penna assegna un corner per l’Atalanta ma è una svista poiché è atalantino l’ultimo tocco. Al 71′ ammonito Bellanova per fallo su Theo. Dopo il recupero Atalanta-Milan finisce 2-1.

Per Marelli il primo gol era da annullare

A fare chiarezza è l’esperto di Dazn, Luca Marelli, che spiega: “Le proteste sono sulla prima rete dell’Atalanta, segnata da De Ketelaere. Non si tratta di una spinta, ma di un appoggio con le due mani su Theo Hernandez: si aiuta poggiando le due mani sulle spalle di Theo e questo lo aiuta a compiere il movimento che voleva compiere. Theo viene anche spostato, non può intervenire sul pallone.

È un episodio che ci porta un po’ a quanto successo durante Inter-Napoli. Sono episodi diversi, ma hanno la stessa ratio: in un caso è un rigore fischiato per contatto minimo, su cui il VAR non può intervenire, perché c’è un contatto. In questo caso c’è stata una valutazione dell’arbitro su un contatto che c’è stato e il VAR non può intervenire allo stesso modo. In questi casi vale la valutazione di campo.

Spiegato perché il VAR non è intervenuto, a mio parere è una rete da annullare in campo, perché l’appoggio di De Ketelaere è decisamente irregolare, si appoggia con le due braccia su Theo Hernandez e quest’ultimo non può compiere il movimento che voleva compiere, cioè allontanare il pallone”