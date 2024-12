Grazie per aver seguito la diretta scritta di Atalanta-Milan e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:54

90'+6' FISCHIO FINALE: ATALANTA-MILAN 2-1. La squadra di Gasperini vince ancora e passerà la notte in testa alla classifica.22:41

90'+3' RETEGUI A UN PASSO DAL 3-1! L'ex Genoa si invola a tu per tu con Maignan e prova a batterlo calciandogli sotto le gambe, ma il portiere del Milan si posiziona bene e respinge.22:38

90'+2' Quarta sostituzione per l'Atalanta. Matteo Ruggeri lascia spazio a Giorgio Scalvini.22:38

90' Terza sostituzione per il Milan. Esce Yunus Musah, entra Samuel Chukwueze.22:37

90' Segnalati cinque minuti di recupero.22:35

90' Quarta sostituzione per l'Atalanta. Fuori Ademola Lookman, dentro Marco Brescianini.22:35

87' GOL! ATALANTA-Milan 2-1! Rete di Ademola Lookman! Corner a rientrare di Samardzic, spizzata di Kolasinac e colpo di testa da due passi del nigeriano, che riporta in vantaggio i nerazzurri.



86' Samardzic imbuca per Lookman, che controlla girandosi e calcia forte con il sinistro. Maignan alza in corner.22:31

83' Si riprende ora a giocare. Tutto ok per Maignan.22:27

81' Problemi per Maignan, che resta a terra e chiude l'ingresso dei sanitari.22:26

79' MAIGNAN SALVA SU LOOKMAN! Contropiede dell'Atalanta, con Samardzic che porta palla fino al limite dell'area prima di allargare per il nigeriano, il quale controlla e calcia sul primo palo. Maignan lo copre e respinge.22:24

78' Seconda sostituzione per il Milan. Richiamato in panchina Álvaro Morata, minuti per Tammy Abraham.22:23

76' Terza sostituzione per l'Atalanta. Charles De Ketelaere lascia spazio a Mateo Retegui.22:22

76' Seconda sostituzione per l'Atalanta. Esce Berat Djimsiti, entra Odilon Kossounou.22:21

76' Prima sostituzione per l'Atalanta. Fuori Mario Pašalić, dentro Lazar Samardžić.22:21

75' Loftus-Cheek va via a Ruggeri, prende il fondo e scarica all'indietro per Musah, che calcia di prima, senza trovare la porta.22:20

74' Ancora nessun cambio in questo secondo tempo.22:19

71' AMMONITO Raoul Bellanova per il fallo su Theo.22:16

70' Theo Hernandez resta a terra dopo aver subito un colpo fortuito sul volto da Bellanova.22:15

67' Ederson scucchaia per l'inserimento di Djimisti, che non riesce però ad arrivare sul pallone, perché ostacolato da Thiaw.22:12

64' Ritmo basso in questa fase del match.22:09

61' Intervento duro di Bellanova su Morata e calcio di punizione per il Milan.22:06

58' Ruggeri crossa in area per Pasalic, che controlla e prova a girare, ma viene fermato da Thiaw.22:04

55' AMMONITO Charles De Ketelaere per un fallo su Musah.22:00

54' Reijnders riceve da Loftus-Cheek, si libera, entra in area e calcia a incrociare, ma non trova la porta.21:59

51' Lookman va via a Musah sulla destra e crossa basso al centro per De Ketelaere, anticipato benissimo da Thiaw.21:56

49' Fallo di De Roon su Loftus-Cheek e calcio di punizione per il Milan.21:54

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Atalanta-Milan. Nessun cambio all'intervallo.21:50

Fonseca ha dovuto già mettere mano alla sua panchina, sostituendo l'infortunato Pulisic con Loftus-Cheek. A disposizione dell'allenatore rossonero ci sono ancora Chukwueze, Okafor e Abraham. Gasperini, invece, metterà sicuramente in campo nel secondo tempo il capocannoniere del campionato, Retegui, e potrebbe decidere di puntare anche su Samardzic e Zaniolo, entrambi in buona forma.21:39

Due gol e diverse occasioni nei primi 45 minuti del Gewiss Stadium. A partire meglio sono gli ospiti, che vanno subito vicini al vantaggio con Pulisic e al 7' si vedono annullare un gran gol di Morata per fuorigioco dello spagnolo. A passare in vantaggio, però, è l'Atalanta, con De Ketelaere che al 12' corregge di testa un calcio di punizione laterale di De Roon. I rossoneri reagiscono e dieci minuti più tardi trovano il pari con Morata, che spinge in porta un cross basso di Leao. Nel finale la squadra di Gasperini va ripetutamente al tiro con Bellanova, Pasalic e Lookman, senza però trovare il modo di fare male a Maignan.21:37

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: ATALANTA-MILAN 1-1. Al gol di De Ketelaere ha risposto quello di Leao.21:32

45' Concessi due minuti di recupero.21:31

43' LOOKMAN DA FUORI! Il nigeriano riceve al limite dell'area, si sposta il pallone sul destro e calcia sul secondo palo, senza trovare la porta.21:29

41' Azione personale di Pasalic, che arriva al limite dell'area e calcia di potenza con il sinistro, ma la sua conclusione viene respinta da Gabbia.21:27

38' Prima sostituzione per il Milan. Non ce la fa Christian Pulišić, al suo posto Ruben Loftus-Cheek.21:23

36' Problema fisico per Pulisic, che resta a terra dolorante.21:20

34' CI PROVA PASALIC! Bellanova riceve sulla destra, prende il fondo e scarica all'indietro per Pasalic, che controlla e calcia sul primo palo. Maignan blocca in due tempi.21:20

31' PILLOLA STATISTICA: Charles De Ketelaere è solo uno dei tre giocatori ad avere segnato almeno 15 gol e fornito almeno 15 assist (15G+16A) nel 2024 nei cinque maggiori tornei europei in tutte le competizioni, assieme a Mohamed Salah (24G+18A) e Cole Palmer (26G+15A).21:16

28' Ottima chiusura difensiva di Bellanova, che anticipa Theo Hernandez sul lancio lungo di Reijnders e guadagna anche calcio di punizione.21:14

25' OCCASIONE PER BELLANOVA! Errore di Reijnders, che consegna il pallone all'ex Torino. Bellanova controlla e calcia forte ma centrale e consente a Maignan di respingere.21:10

22' GOL! Atalanta-MILAN 1-1! Rete di Álvaro Morata! Theo Hernandez serve in verticale Leao, che scappa Djimsiti e crossa basso sul secondo palo, dove arriva puntuale Morata, il quale spinge in porta il gol del pareggio rossonero.



21' Ritmo basso in questa fase del match.21:07

18' Continua il possesso palla dei rossoneri. La squadra di Gasperini aspetta nella propria metà campo.21:04

15' Giropalla del Milan, che cerca una reazione dopo il gol dell'Atalanta.21:01

12' GOL! ATALANTA-Milan 1-0! Rete di Charles De Ketelaere! Calcio di punizione laterale di de Roon, che pesca sul secondo palo il belga, il quale anticipa tutti e di testa porta in vantaggio i nerazzurri.



10' Intervento duro di Emerson Royal su Lookman. Calcio di punizione per l'Atalanta, ma La Penna sceglie di non ammonire.20:56

7' GOL ANNULLATO AL MILAN! Gabbia verticalizza per la corsa di Morata, che scappa alle spalle di Hien, rientra sul sinistro e calcia a incrociare sul secondo palo, battendo Carnesecchi. La Penna, però, annulla per fuorigioco dello spagnolo.20:53

6' Rabona di Leao, che manda nello spazio Theo Hernandez, il quale entra in area e calcia, ma la sua conclusione viene respinta da Djimsiti.20:52

3' Grande azione personale di Ederson, che passa in mezzo a tre giocatori del Milan, prende il fondo e scarica all'indietro per Pasalic, la cui conclusione di prima finisce alta.20:49

SUBITO GRANDE OCCASIONE PER PULISIC! Lo statunitense riceve sulla destra, entra in area e calcia a incrociare. Carnesecchi si fa trovare pronto e respinge.20:47

CALCIO D'INIZIO! Comincia Atalanta-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.20:46

Quasi tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo. Tra pochi minuti l’arbitro Federico La Penna darà il via al match.20:43

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con il 4-2-3-1: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disposizione: Torriani, Sportiello, Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda.20:18

FORMAZIONI UFFICIALI - L’Atalanta si schiera in campo con il 3-4-1-2: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Godfrey, Scalvini, Toloi, Brescianini, Palestra, Samardzic, Sulemana, Zaniolo, Retegui.20:18

Il Milan vuole l’ottavo risultato utile di fila, dopo i successi conquistati nelle ultime tre partite, tra Champions League, campionato e Coppa Italia.20:17

L’Atalanta cerca la nona vittoria consecutiva tra campionato e Champions League per salire momentaneamente in testa alla classifica, a +2 sul Napoli, impegnato domani in casa contro la Lazio.20:17

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Milan, gara valida per la 15^ giornata di Serie A.20:17

