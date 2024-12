Bove, Cataldi gol con dedica: "Te l'avevo detto, te l'avevo detto". Violenta accusa di Luca Ranieri

Viola in vantaggio contro il Cagliari dopo 22', a segno l'ex Lazio che si avvicina alle telecamere e manda un messaggio al compagno ricoverato

Il cerchio si chiude: al 22′ di Fiorentina-Inter domenica scorsa le telecamere riprendevano solo le facce stravolte dei giocatori che, affranti e incrudeli, avevano appena visto Edoardo Bove crollare al suolo per un attacco cardiaco, prima dell’intervento dell’ambulanza e del ricovero in ospedale. Oggi al 22′ di Fiorentina-Cagliari Cataldi ha invece segnato il gol del vantaggio viola contro i sardi.

Il gol di Cataldi al 22′

Dopo un bell’avvio di gara la Fiorentina segna al 22′. Avvia l’azione Adli che va in area e serve Beltran che scarica dietro per il tiro di Cataldi che si insacca a mezza altezza a fil di palo verso destra. Cataldi esulta e si invola verso la telecamera piazzata vicino la porta e fa esplodere la sua gioia con la dedica a Bove: “Te l’avevo detto, te l’avevo detto”. Prima il quattro, numero di maglia di Bove, mimato con le mani, poi il cuore, infine la frase urlata alla telecamera.

Il gesto di Cataldi al Franchi quando Bove si è accasciato

Proprio Danilo Cataldi – che sta attraversando un grande momento di forma – era stato il compagno di squadra a chinarsi sul corpo esanime di Edoardo Bove dopo il grave malore che ha colpito il 22enne centrocampista romano dopo un quarto d’ora del primo tempo di Fiorentina-Inter domenica sera: Cataldi ha fatto la cosa più istintiva che in quel momento gli è venuta in mente, ovvero mettere la mano nella bocca di Bove e spostargli la lingua per evitare l’occlusione delle vie respiratorie. Un gesto che secondo alcuni esperti poteva però essere anche potenzialmente pericoloso.

Bove sta vedendo la gara in tv

Bove sta vedendo la partita nel suo letto d’ospedale in tv, sugli spalti invece c’è Giovanni Bove, il padre del giocatore, che è ospite della dirigenza viola e che è tornato allo stadio dopo la grande paura della settimana scorsa.

Prima della partita della Fiorentina, intanto, ai microfoni di DAZN Luca Ranieri aveva voluto lanciare un appello nei confronti del compagno: “Edoardo lo sentiamo tutti i giorni, sta bene e sta facendo gli accertamenti necessari. Non vediamo l’ora di riabbracciarlo. Ora però chiedo un po’ di rispetto nei suoi confronti perché stanno uscendo delle cose non vere, ci vogliono privacy e rispetto”.