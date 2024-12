Bove vedrà Fiorentina-Cagliari, la dedica struggente di Antonello Venditti

Anche oggi il centrocampista ha sostenuto esami approfonditi in ospedale, la squadra intanto vorrebbe dedicargli l'ottava vittoria di fila domani

Altra giornata di esami medici oggi per Bove all’ospedale di Careggi, dove si trova ricoverato da domenica scorsa, quando dopo poco più di un quarto d’ora al Franchi, nella gara con l’Inter, si è accasciato al suolo per un attacco cardiaco. Superati i primi momenti di panico il centrocampista della Fiorentina sta meglio ma gli specialisti stanno andando in profondità per capire, per individuare le cause del malore incrociando i risultati di oggi con quelli di ieri, e da lì poi tracciare la strada del recupero.

Bove vedrà la partita in tv

Domani Edoardo seguirà la partita tra Fiorentina e Cagliari nella sua stanza, sul letto dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica – padiglione 12, settore G, piano 1 dell’Ospedale Careggi di Firenze e farà il tifo per i compagni, vogliosi di dedicargli l’ottava vittoria di fila. La squadra, dopo l’eliminazione in coppa Italia per mano dell’Empoli, sta provando a concentrarsi sul campo ma il pensiero va sempre al compagno sul letto d’ospedale.

Palladino ha deciso come sostituire Bove

Idee chiare per il tecnico Palladino che ha deciso chi prenderà il posto di Bove in campo e ha pronta la formazione anti-Cagliari: De Gea torna in porta e Adli a centrocampo, mentre difesa e attacco restano invariati, con Sottil a sinistra e Colpani a destra. Palladino conferma il modulo 4-2-3-1, rimandando eventuali esperimenti tattici al pieno recupero di Gudmundsson.

L’agente di Bove a Firenze

Intanto sta arrivando a Firenze il procuratore del giocatore, come lui stesso ha annunciato sui social. Se, come sembra ormai sicuro, a Bove dovesse essere impiantato un defibrillatore subcutaneo, il giocatore non potrebbe più militare in serie A e nel caso decidesse di andare all’estero dovrà risolvere la sua situazione contrattuale. Ci sarà tempo però per discutere di una eventuale rescissione con il club titolare del cartellino, la Roma, e successivamente serviranno settimane da dedicare solo al riposo. Altre poi per “riatletizzarsi” prima di potersi davvero guardare attorno e immaginare un’altra carriera in un campionato estero.

La dedica di Venditti

Intanto Antonello Venditti ha dedicato a Bove il concerto che ha tenuto al Nelson Mandela Forum di Firenze. Sul palco durante lo show è apparsa anche una gigantografia del giocatore e sul suo account su Instagram il cantautore romano, a corredo dello scatto fotografico postato al termine dello spettacolo, ha scritto: “Concerto dedicato a un ragazzo di Roma”.