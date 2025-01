Cannavaro-Gattuso, duello tutto italiano in Croazia: Fabio insegue l'Hajduk di Rino con la Dinamo Zagabria

I due campioni del Mondo del 2006 si sfidano in terra straniera. Ringhio è primo in classifica ma adesso avrà un rivale in più (che conosce molto bene) nella corsa al titolo.

Non è stato un 2024 facile per i campioni del Mondo 2006 oggi ormai allenatori. Nesta, De Rossi, Pirlo e Gilardino sono stati esonerati a stagione in corso mentre altri, invece, provano a resistere nel complicato mondo della panchina. Fanno parte di quest’ultima categoria Gennaro Gattuso e Fabio Cannavaro, amici ma rivali nella loro avventura in Croazia. Ringhio è primo in classifica con l’Hajduk Spalato mentre il Pallone d’Oro, fresco di nomina, insegue al timone della Dinamo Zagabria.

Un nuovo rivale per Gattuso in Croazia

C’è una Croazia che sogna in grande e che per farlo si è affidata a due allenatori italiani. Non due nomi qualunque, ma due campioni del Mondo con un curriculum eccellente alle spalle quanto meno per quanto fatto sul rettangolo di gioco. Gennaro Gattuso è alla guida dell’Hajduk Spalato da inizio stagione, è primo in classifica a pari punti con il Rijeka e sogna il primo scudetto da tecnico. Da pochi giorni è arrivato a fargli concorrenza Fabio Cannavaro che si è seduto sulla prestigiosa panchina della Dinamo Zagabria.

Ringhio e i problemi societari all’Hajduk

Gattuso non è tipo da avventure facili. All’Hajduk Spalato si è preso una bella gatta da pelare tra problemi societari e stipendi non pagati. Non a caso il direttore sportivo Kalinic, altra vecchia conoscenza del nostro calcio, si è dimesso da oltre un mese. Il campo, tuttavia, sta dando ragione a Ringhio che nella scorsa estate ha anche dovuto compiere scelte forti come la rinuncia a un calciatore del calibro di Perisic. In rosa l’esperienza non gli manca, a partire dall’ex stella del Barcellona Ivan Rakitic. Il centravanti, poi, è l’ex Inter Marko Livaja che in Italia ha indossato pure le maglie di Cesena, Atalanta ed Empoli.

Cannavaro è il terzo allenatore stagionale della Dinamo

Fabio Cannavaro è invece il terzo allenatore stagionale per la Dinamo Zagabria. Il compito affidato all’ex difensore è quello di migliorare una classifica che vede il club inseguire un primo posto distante oggi ben sette lunghezze. I blu possono contare sul talento di Marko Pjaca, altro giocatore transitato per la nostra Serie A che ha pagato però la sfortuna di qualche infortunio di troppo. La Dinamo, inoltre, gioca anche la Champions League e il prossimo impegno è contro il nuovo Milan di Sergio Conceicao. C’è un’Italia, insomma, che prova a farsi valere anche tra i Balcani.