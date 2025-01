Dinamo Zagabria-Milan 2-1, pagelle: Musah senza scuse, Gabbia pasticcia, rossoneri agli spareggi. Si salva solo Pulisic

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un Milan pessimo cade in casa della Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro – eliminata nonostante la vittoria – e si rassegna a passare dagli spareggi per continuare la sua avventura in Champions League: prestazione scialba dei rossoneri, penalizzati da un erroraccio di Gabbia che sblocca la gara e dall’espulsione ingenua di Musah. Leao e Theo assenti, si salva solo Pulisic.

Le pagelle del Milan

Top & Flop della Dinamo Zagabria

Il tabellino di Dinamo Zagabria-Milan 2-1

La chiave della partita

Primo tempo assolutamente piatto del Milan che tiene il ritmo basso e non riesce a creare pericoli contro una Dinamo Zagabria perfetta nell’alternare occupazione degli spazi e fiammate improvvise dalle parti di Maignan. I rossoneri sono lenti nel possesso e inefficaci quando arrivano sul fondo per il cross, ma la situazione peggiora con la papera di Gabbia per l’1-0 di Baturina e poi con l’espulsione dell’imperdonabile Musah. Prima dell’intervallo Kulenovic si divora il 2-0, così Conceiçao corre ai ripari inserendo Terracciano e Chukwueze per Gabbia e Morata e passando al 4-2-2-1: l’1-1 di Pulisic sembra casuale, la Dinamo si vede annullare due reti prima di tornare davanti con l’ex Juve Pjaca che punisce un Milan passivo in difesa. I rossoneri non pungono se non con Pulisic, che manda in porta Leao, atterrato da Nevistic: Letexier assegna il rigore, poi lo cancella alla Var review per una gomitata del portoghese a Mmaee. I minuti successivi sono una collezione di stantii tentativi di costruire un tiro pulito in porta.

Le pagelle del Milan

Maignan 6 – Non riesce a rimediare all’errore di Gabbia, né a fare miracoli su Pjaca.

Non riesce a rimediare all’errore di Gabbia, né a fare miracoli su Pjaca. Tomori 5 – Qualche affanno su Pjaca, con lui a destra il Milan perde uno sbocco in impostazione. Riportato al centro della difesa, si fa bruciare dal trequartista croato sul 2-1.

Qualche affanno su Pjaca, con lui a destra il Milan perde uno sbocco in impostazione. Riportato al centro della difesa, si fa bruciare dal trequartista croato sul 2-1. Gabbia 4 – Il pasticcio in controllo sul retropassaggio di Pavlovic spiana la strada all’1-0 di Baturina (dal 1’ s.t. Terracciano 5,5 – Prova a dare una mano a Chukwueze).

Il pasticcio in controllo sul retropassaggio di Pavlovic spiana la strada all’1-0 di Baturina (dal 1’ s.t. – Prova a dare una mano a Chukwueze). Pavlovic 5 – Si perde un paio di volte Kulenovic, che non ne approfitta. Nella ripresa rischia il rigore su Stojkovic.

Si perde un paio di volte Kulenovic, che non ne approfitta. Nella ripresa rischia il rigore su Stojkovic. Theo Hernandez 5 – Qualche sgroppata e un paio di cross prevedibili dalla trequarti: troppo poco per uno dei leader della squadra.

Qualche sgroppata e un paio di cross prevedibili dalla trequarti: troppo poco per uno dei leader della squadra. Musah 4 – “Niente scuse, bisogna vincere”, aveva detto Conceiçao prima del fischio d’inizio: non vorremmo essere nei panni dell’americano che dovrà spiegare al tecnico i due gialli di rara ingenuità collezionati in soli 7’.

“Niente scuse, bisogna vincere”, aveva detto Conceiçao prima del fischio d’inizio: non vorremmo essere nei panni dell’americano che dovrà spiegare al tecnico i due gialli di rara ingenuità collezionati in soli 7’. Fofana 6 – Si sbraccia per dettare la costruzione ai centrali, che spesso lo ignorano. Quando ha palla è tra i pochi a provare ad andare in verticale.

Si sbraccia per dettare la costruzione ai centrali, che spesso lo ignorano. Quando ha palla è tra i pochi a provare ad andare in verticale. Reijnders 5 – Galleggia tra centrocampo e attacco a caccia della giocata decisiva, che non arriva (dal 37’ s.t. Okafor SV ).

Galleggia tra centrocampo e attacco a caccia della giocata decisiva, che non arriva (dal 37’ s.t. ). Pulisic 6,5 – Impreciso e nervoso, nel primo tempo firma una delle sue peggiori prestazioni da quando veste rossonero. Nella ripresa si sveglia: guizzo per l’1-1 e filtrante per Leao in occasione del rigore cancellato dal Var.

Impreciso e nervoso, nel primo tempo firma una delle sue peggiori prestazioni da quando veste rossonero. Nella ripresa si sveglia: guizzo per l’1-1 e filtrante per Leao in occasione del rigore cancellato dal Var. Morata 5 – Si muove meno del solito, probabilmente su richiesta di Conceiçao: stretto tra i centrali croati si aggiunge al pubblico di Zagabria (dal 1’ s.t. Chukwueze 6 – Aggiunge un minimo di vivacità all’attacco).

Si muove meno del solito, probabilmente su richiesta di Conceiçao: stretto tra i centrali croati si aggiunge al pubblico di Zagabria (dal 1’ s.t. – Aggiunge un minimo di vivacità all’attacco). Leao 4,5 – Decisivo col Girona, assente stasera: il solito Rafa che divide il tifo rossonero. Conceiçao non lo aiuta schierandolo al centro nella ripresa, è anche sfortunato in occasione del rigore negato (dal 37’ s.t. Abraham SV).

Top & Flop della Dinamo Zagabria

Baturina 7 – Il talento di casa mostra vivacità sin dalle prime battute, poi l’erroraccio di Gabbia premia la sua generosità nel pressing. Regala a Kulenovic un gioiello che il centravanti butta nell’immondizia, poi resta pericoloso anche nella ripresa.

Il talento di casa mostra vivacità sin dalle prime battute, poi l’erroraccio di Gabbia premia la sua generosità nel pressing. Regala a Kulenovic un gioiello che il centravanti butta nell’immondizia, poi resta pericoloso anche nella ripresa. Ademi 6,5 – Va a zonzo per il campo aggredendo chiunque indossi una maglia bianca: prova da vero capitano.

Va a zonzo per il campo aggredendo chiunque indossi una maglia bianca: prova da vero capitano. Nevistic 5 – Capitola al primo tiro in porta del Milan, sul suo palo, e anche dopo non dà sicurezza: non un gran portiere, ma i rossoneri non se ne accorgono.

Il tabellino di Dinamo Zagabria-Milan 2-1

Dinamo Zagabria (4-1-4-1): Nevistic; Theophile, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel (dal 48’ s.t. Jakirovic); Misic; Stojkovic (dal 29’ s.t. Cordoba), Ademi (dal 25’ s.t. Rog), Baturina (dal 48’ s.t. Mbuku), Pjaca (dal 25’ s.t. Ristovski); Kulenovic. All. Cannavaro.

Milan (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 1’ s.t. Terracciano), Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders (dal 37’ s.t. Okafor); Pulisic, Morata (dal 1’ s.t. Chukwueze), Leao (dal 37’ s.t. Abraham). All. Conceiçao.

Arbitro: Letexier (Fra).

Marcatori: al 19’ p.t. Baturina (DZ), 9’ s.t. Pulisic (M), al 15’ s.t. Pjaca (M).

Note: espulso Musah (M) al 39’ p.t. per doppia ammonizione. Ammoniti Pulisic (M), Misic (DZ), Pjaca (DZ), Maignan (M), Conceiçao (all. Milan).