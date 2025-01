Milan, Trevisani costretto a scusarsi per la battuta su Chukwueze: “Non era razzista”

Il giornalista aveva scherzato sul gol decisivo al Parma con un gioco di parole che molti utenti dei social hanno interpretato con un insulto, poi ha fatto chiarezza su Instagram

Riccardo Trevisani è finito nel tritacarne dei social per una battuta su Samuel Chukwueze, autore del gol partita in Milan–Parma, giudicata razzista da diversi utenti: il giornalista è stato costretto a fare chiarezza e a scusarsi su Instagram.

Milan, Trevisani e la battuta su Chukwueze

Samuel Chukwueze non è di sicuro il giocatore preferito di Riccardo Trevisani, che in diverse occasioni ha espresso un giudizio negativo sull’esterno nigeriano del Milan, sia in tv, sia nelle live di “Fontana di Trevi”, approfondimento web sul calcio appartenente a Cronache di Spogliatoio in cui l’ex giornalista di Sky Sport affronta i temi caldi del campionato e delle coppe europee insieme a Giuseppe Pastore e Fernando Siani. L’ultima battuta di Trevisani sul giocatore del Milan, però, ha scatenato un vero e proprio putiferio sul web.

Trevisani e il presunto insulto razzista a Chukwueze

Trevisani, infatti, è stato accusato di essersi lasciato andare a una battuta razzista nei confronti di Chukwueze commentando il gol del 3-2 segnato dal nigeriano nella partita vinta in extremis dal Milan sul Parma.

“Chukwueze è entrato anche decentemente in partita ieri – ha detto Trevisani parlando della prestazione dell’esterno rossonero – ma il gol se l’è fatto da solo il portiere… di che stiamo parlando?”. “Gol da vera prima punta…”, lo ha stuzzicato Pastore, “Golda… niga”, è intervenuto Trevisani, con una battuta che ha poi scatenato i social.

Trevisani, le accuse di razzismo sui social

Alcuni spettatori hanno infatti interpretato il gioco di parole di Trevisani come un rimando a Goldaniga, difensore del Como non proprio celebre per i mezzi tecnici e il feeling con il gol: come a dire, un gol casuale… Molti altri, invece, ci hanno visto un insulto razzista: Gol-da-niga, in cui “niga” riproduce il suono della parola “nigger”, “negro” in inglese.

“Trevisani ha usato il nome del giocatore del Como per fare una battuta a sfondo razzista”, l’attacco di Storie20. “Il sorriso imbarazzato di Siani spiega molto”, aggiunge Carro. “Pastore si spegne appena lo sente, un po’ per non ridere e un po’ per evitare che chiudano il programma…”, scrive Teflon. “Ma è gravissimo!”, attacca Daniel.

Battuta su Chukwueze, le scuse social di Trevisani

Accusato di razzismo sui social, Trevisani s’è visto costretto a pubblicare una storia su Instagram per fare chiarezza e scusarsi. “Come sapete a ‘Fontana di Trevi’ siamo soliti plasmare frasi, parole e nomi di giocatori a seconda dell’argomento trattato, spesso anche in chiave ironica – ha scritto il giornalista – . Ieri sera commentando il gol di Chukwueze, Giuseppe l’ha definito un ‘gol da vera prima punta’, io in una frazione di secondo, facendo un’associazione mentale, ho risposto ‘Goldaniga’. Sono assolutamente consapevole che si siano due livelli di battuta: il primo riguarda il collegamento con il giocatore del Como, al quale il mio cervello s’è fermato; il secondo, che però non mi è mai balenato in mente, è semplicemente incommentabile. Mi scuso con chiunque abbia interpretato nelle mie parole una qualsiasi forma di razzismo, che non mi appartiene e non mi rappresenta in nessun modo”.