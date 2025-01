Chukwueze, così un pazzo Milan la ribalta con un pizzico di fortuna nel giorno del trionfo del tifoso Sinner

Milan-Parma 3-2 del 26/01/2025: nel giorno in cui il milanista Jannik Sinner trionfa agli Australian Open i rossoneri ribaltano una partita pazza a San Siro col gol vittoria al 95' di Samuel Chukwueze

Una palla corta e poi un gran passante di rovescio per alzare lo Slam numero 3 in carriera. Qualche ora dopo dall’altra parte dell’emisfero una stop volley sottorete per il gol numero 3 che porta i tre punti in classifica. Nel segno del “3” e del rossonero che accomuna in una domenica densa di emozioni il trionfo di Jannik Sinner all’Australian Open, milanista dichiarato e sfegatato, ed il Milan. Che ribalta il Parma in un finale thrilling a San Siro grazie a un colpo di ginocchio-petto di Samuel Chukwueze.

Sembrava già tutto scritto. L’ennesima giornata da incubo per i rossoneri sotto 1-2 a San Siro col pubblico che fischia, con qualcuno che decide di lasciare lo stadio inorridito dall’ennesimo passo falso all’orizzonte dopo una SuperCoppa illusoria e un cambio allenatore che non sembra, però, aver cambiato le sorti di una stagione balorda.

Ed invece con la forza della disperazione e con la rabbia che Sergio Conceicao covava in panca, il Milan si è gettato all’assalto. Come un tennista che attacca la rete, che affonda il colpo, come fa sempre divinamente proprio il prode Jannik. Sport diversi, soprattutto situazioni, momenti diversi ma accomunati dalla voglia di vincere, comunque e contro chiunque. Perché il Milan è il Milan anche nei periodi meno facili.

Ed allora eccoli 10 minuti da Milan, nel finale: all’89° Pavlovic pareggia ma il gol gli viene annullato al Var. Tutto da rifare, è un assedio all’arma bianca. Il Parma è alle corde, sente la paura di vincere a San Siro. Ci sono 6′ di recupero e succede l’incredibile. Al 92′ arriva il 2-2 di Reijnders su assist perfetto di Musah in verticale.

Ma non finisce qui. Al 95′ il baby Bartesaghi manda una “preghiera” in area, Pavlovic stacca più alto di tutti, il suo colpo di testa finirebbe innocuo nelle mani di Suzuki ma quasi per caso è in zona Chukwueze che la tocca di ginocchio, forse di petto, il portiere del Parma si protende come un tennista a rete ma può solo sfiorare, praticamente se la butta in porta. E’ gol, il punto della vittoria. Che scaccia la crisi, che fa gioire San Siro, che fa esultare pure Sinner dall’altra parte del mondo. Per lui le gioie domenicali sono due!