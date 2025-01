Milan, Ibrahimovic: “Lite Conceiçao-Calabria? A me è successo spesso”. Poi svela le mosse di mercato

Lo svedese ha presentato il nuovo acquisto Walker (“un leader”) e commentato lo scontro tra Conceiçao e Calabria avvenuto dopo la vittoria sul Parma

Kyle Walker è un leader, la lite tra Sergio Conceiçao e Davide Calabria è una cosa che può succedere, mentre il mercato resta aperto: così Zlatan Ibrahimovic durante la presentazione del terzino inglese, primo grande colpo del Milan a gennaio.

Milan, Ibrahimovic assolve Conceiçao e Calabria

Nessun dramma, gli scontri tra allenatori e giocatori fanno parte del calcio e, anzi, il Milan può uscire rafforzato da quanto avvenuto ieri alla fine del match vinto sul Parma. Questa la posizione di Zlatan Ibrahimovic in merito alla lite avvenuta ieri in campo tra Sergio Conceiçao e Davide Calabria dopo il 3-2 in rimonta agli emiliani.

“È una situazione con grande adrenalina. Erano due vincenti che hanno fatto quello che hanno fatto – ha commentato Ibra durante la conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker – . A me è successo spesso una cosa del genere. È già tutto risolto, prima ancora di entrare nello spogliatoio”.

Ibrahimovic sullo scontro tra Conceiçao e Calabria

Secondo Ibrahimovic lo scontro tra Conceiçao e e Calabria può addirittura aiutare il Milan in questo momento. “Cose del genere mi sono successe ovunque, tutti vogliono vincere – ha continuato lo svedese – . Come mi ha insegnato Capello, sono cose che possono fare bene alla squadra. Il mister lavora con grande emozione, così come Calabria. Certe cose è meglio che succedano piuttosto che no, dimostrano che ci tengono. Sono cose che succedono, da fuori possono essere brutte, ma l’importante è aver risolto tutto subito dopo la partita”.

Milan, Ibrahimovic su Walker: “Un leader”

Ibrahimovic ha poi parlato anche di mercato, a partire dall’operazione che ha portato al Milan Kyle Walker, 34 anni, che si aggiunge a Calabria ed Emerson Royal nel settore dei laterali destri di difesa. “Non c’è bisogno di presentare le sue caratteristiche – ha detto Ibra -, Walker ha fatto la storia del Manchester City. È un grande colpo, è un leader dentro e fuori dal campo. Anche se abbiamo tanti terzini destri, non potevamo dire no a Walker, era un’occasione che non si poteva perdere. Porterà tante cose in campo e fuori. Siamo fiduciosi che sarà importante per questa squadra”.

Ibrahimovic e il mercato del Milan

Ibrahimovic ha anche chiarito che il mercato del Milan non è ancora chiuso e che la società proverà a mettere a segno qualche altro colpo di alto profilo. “Abbiamo i nostri obiettivi, ma il mercato di gennaio non è facile. Stiamo lavorando”, ha detto lo svedese, abbottonato quando i giornalisti hanno citato Santiago Gimenez, il centravanti del Feyenoord oggetto dei desideri del Milan. “Gimenez ha grande talento e potenziale. Tutti sanno che è forte”, ha liquidato la questione Ibra, che poi è rimasto vago anche sulla possibilità di ingaggiare un centrocampista. “Abbiamo grandi centrocampisti, siamo forti – ha dichiarato Ibrahimovic – . Poi vediamo se si crea qualcosa e cosa riusciamo a fare”.