Milan, la lite Calabria-Conceicao scatena Di Canio: che polemica a Sky

La rissa sfiorata tra Conceicao e Calabria fa alzare la temperatura negli studi di Sky. Scintille Di Canio-Bucciantini, volano parole grosse

La rissa sfiorata tra Calabria e Conceicao al termine della sfida vinta in rimonta dal Milan contro il Parma ha infiammato il web e non solo. Già, toni accessi anche nel corso di Sky Calcio Club con Paolo Di Canio letteralmente scatenato in studio.

Milan, lite Calabria-Conceicao: cosa è successo

“Sono situazioni di campo che finiscono lì”. Nel post partita Sergio Conceicao ha provato a liquidare così la lite avuta con Calabria, che sarebbe degenerata se i due non fossero stati separati in tempo. Le immagini della quasi rissa sono immediatamente diventate virali, facendo scoppiare l’ennesima polemica in casa Milan.

Come ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la partecipazione di alcuni giocatori rossoneri (Calabria, Theo Hernandez, Camarda e Loftus-Cheek) al concerto di Lazza che si è tenuto venerdì sera al Forum di Assago, dunque a un giorno e mezzo dalla delicatissima sfida col Parma.

Che polemica a Sky, Di Canio scatenato

La questione Milan ha tenuto banco anche a Sky Calcio Club, dove si parla anche del decalogo stilato da Conceicao al suo arrivo per rimettere in riga i calciatori.

Paolo Di Canio, particolarmente infervorato, fa alzare la temperatura nello studio replicando con fermezza a Marco Bucciantini in merito ai divieti: “A cosa serve il divieto? Si parla del Milan, mica del Gigiottino. È una squadra con storia, onore e rispetto. Ci stiamo abituando alla decadenza”.

Scintille in studio e il confronto con Inter e Napoli

Di Canio continua nel suo affondo: “Quelli del Milan escono, mentre all’Inter di sicuro no perché sono diventati seri. E vedi se quelli del Napoli ora escono. All’Inter e al Napoli queste storie non le senti”. Quando gli viene fatto notare che “i ragazzi di oggi sono diversi”, l’ex Milan perde le staffe: “Basta con queste ca…ate, quindi l’etica va a farsi fo…ere”.

Bucciantini interviene a gamba tesa: “Non è che se urli sopra gli altri hai ragione…”. E Di Canio sbotta: “Vabbè, hai ragione tu. Mi incazzo perché non sai di cosa parli, non hai mai allenato. Io la vedo così, voi fate come vi pare”,

Milan, critiche alla società e anche a Conceicao

Ad analizzare il caso negli studi di Sky anche Maurizio Compagnoni e Paolo Assogna. Per il primo quella che si è vista a bordo campo è stata “una scena molto brutta, che conferma i problemi di spogliatoio nel Milan”. Il discorso si sposta sulla società, definita “debole, perché se succede quello che succede vuol dire che resta non particolarmente forte. E resta un dubbio: Conceicao è stata la giusta?”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Assogna per cui la rissa sfiorata tra i due rappresenta una “clamorosa caduta di stile”, specie se relazionata “alla storia e al marchio del Milan. C’era tempo di contare fino a 10 per risolvere i problemi altrove”.