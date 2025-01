Milan-Parma 3-2, pagelle: Reijnders al 92' e Chukwueze al 95' mandano il Diavolo in Paradiso nel giorno no di Theo e Leao

Top e flop: bene Pulisic, Chukwueze e Reijnders, male Leao ed Hernandez. Cancellieri e Del Prato fanno volare il Parma nonostante la follia di Suzuki

Pazzo, pazzo Milan. Come in un thriller d’autore il Milan, che al 91′ perdeva 2-1 in casa col Parma, ribalta tutto nel recupero e vince grazie ai gol di Reijnder prima e Chukwueze dopo una mattinata da incubo con i rossoneri che sembravano protagonisti di un amaro deja vù e con un amaro flashback con Leao e Theo, abulici e improduttivi, fuori dopo i primi 45′. Una sorta di ritorno al passato, come ai tempi di Fonseca allenatore e con davanti lo spettro di una stagione fallimentare ma poi è cambiato tutto. Coraggiosa la squadra di Pecchia, passata in vantaggio con un gol di Cancellieri e nuovamente protesa avanti dopo il pari su rigore di Pasalic. Sembrava decisiva la rete di Del Prato a poco più di 10′ dalla fine con San Siro ma il meglio doveva ancora venire. Il finale arrembante porta alla clamorosa rimonta inguaiando un Parma da applausi che in classifica resta al 17° posto a quota 20 mentre i rossoneri salgono al 6° posto a quota 37 punti in Serie A.

Milan-Parma, la chiave tattica della gara

Conceicao schiera il Milan con il 4-3-3. Pulisic torna titolare nello scacchiere dei rossoneri; Morata vince il ballottaggio in avanti su Abraham, mentre si gioca con un centrocampo a tre con Musah, Fofana e Reijnders.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Parma, invece, scende in campo con una formazione annunciata (4-2-3-1): l’unica variante è Cancellieri come sotto punta e Hernani che arretra sulla linea mediana. Debutto di Djuric in attacco al posto di Bonny, out per febbre.

Dopo un primo tempo a ritmi bassi, Conceicao si trasforma in Fonseca e assume di nuovo il pugno durissimo: bocciati Leao e Theo Hernandez al 45′, al loro posto Bennacer e Bartesaghi; Reijnders sale sulla linea dei trequartisti. Nella parte finale di gara, entrambe le squadre cambiano assetto e si schierano a specchio con il 4-2-4.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Milan-Parma

Milan-Parma: Maignan ancora capitano con Calabria in campo

Sergio Conceiçao sceglie nuovamente Mike Maignan come capitano del Milan. Il tecnico portoghese non cambia: è stato il portiere francese il giocatore designato ad indossare – ancora una volta – la fascia da capitano nel match contro il Parma. Davide Calabria, il vecchio capitano dei rossoneri, nonostante oggi sia tornato titolare (al posto dell’infortunato Emerson Royal) non ha guidato da capitano il gruppo in campo.

Clicca qui per rivedere tutte le statistiche del match Milan-Parma

Milan, Scaroni parla di calciomercato e del neo acquisto Walker

Nel pre-gara di Milan-Parma, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato ai microfoni di DAZN. Non mancano i commenti sul neo acquisto Walker e sul calciomercato del Milan: “Walker aggiunge un po’ di personalità. Il suo palmares parla da solo. E’ un giocatore che vuole vincere e aggiungerà forza e passione al nostro Milan”.

Scaroni ha poi aggiunto: “I tifosi chiedono qualcosa anche là davanti. Il mercato di gennaio è sempre difficile, non sono sicuro che ce la faremo a gennaio. Siamo molto attenti a creare un Milan forte, non solo fuori dal campionato dove abbiamo vinto una Supercoppa da sfavoriti. In campionato non sempre abbiamo fornito prove all’altezza. Vogliamo che i tifosi sostengano la squadra, lo vuole l’allenatore e anche Jerry Cardinale. Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi e sono sicuro che mi ascolteranno”.

Milan-Parma, ovazione al 45′ per la vittoria di Sinner agli AO 2025

Il legame stretto tra Milan e Sinner continua. Omaggio dell’intero San Siro per la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open 2025. Infatti, il tennista italiano che ha battuto Zverev in finale (6-3; 7-6; 6-3) è stato omaggiato dall’intero stadio, tifosi ospiti inclusi, un attimo prima della ripresa del secondo tempo tra Milan e Parma.

Le pagelle del Milan

Maignan 5.5. Poteva far meglio in occasione del gol subito da Cancellieri. Si riscatta con altre parate ma non riesce ad impedire la rete di Del Prato.

Poteva far meglio in occasione del gol subito da Cancellieri. Si riscatta con altre parate ma non riesce ad impedire la rete di Del Prato. Calabria 5.5. Poca spinta, troppa passività nell’attesa dell’avversario.

Poca spinta, troppa passività nell’attesa dell’avversario. Gabbia 6. Ha completato il maggior numero di contrasti nella partita (50).

Ha completato il maggior numero di contrasti nella partita (50). Pavlovic 6. In ritardo nell’uscita su Cancellieri in occasione del gol avversario: lascia spazio di calciare, dal limite dell’area, all’attaccante del Parma. Ammonito nel corso del primo tempo per fallo tattico. Si riscatta con una rete di testa all’ 88′, poi annullata per fuorigioco.

In ritardo nell’uscita su Cancellieri in occasione del gol avversario: lascia spazio di calciare, dal limite dell’area, all’attaccante del Parma. Ammonito nel corso del primo tempo per fallo tattico. Si riscatta con una rete di testa all’ 88′, poi annullata per fuorigioco. Hernandez 5. Al 23′ lascia troppo spazio sulla destra a Cancellieri per condurre palla e trovare la rete. Bocciato da Conceicao al 45′. Bartesaghi 6 (dal 45′ 2T).

Al 23′ lascia troppo spazio sulla destra a Cancellieri per condurre palla e trovare la rete. Bocciato da Conceicao al 45′. Musah 6. Abile nei dribbling, tra i migliori a centrocampo.

Abile nei dribbling, tra i migliori a centrocampo. Fofana 5.5. Luci ed ombre: qualche suggerimento offensivo interessante e poi tanti errori. Riceve un giallo per fallo evitabile a centrocampo e salterà il derby. Chukwueze 7 (dal 57′). Segna la rete del vantaggio al 95′.

Luci ed ombre: qualche suggerimento offensivo interessante e poi tanti errori. Riceve un giallo per fallo evitabile a centrocampo e salterà il derby. Reijnders 7. Al 90′ segna la rete del pareggio battendo Suzuki sul primo palo.

Al 90′ segna la rete del pareggio battendo Suzuki sul primo palo. Pulisic 7. Realizza la rete del pareggio su calcio di rigore al 38′: batte Suzuki calciando alla sua destra, tiro rasoterra e angolatissimo.

Realizza la rete del pareggio su calcio di rigore al 38′: batte Suzuki calciando alla sua destra, tiro rasoterra e angolatissimo. Morata 5.5. Realizza un gol, poi annullato per fuorigioco al 28′: aveva concretizzato su un assist in profondità di Fofana per battere Suzuki. Poco reattivo sotto rete. Abraham 5.5 (dal 57′).

Realizza un gol, poi annullato per fuorigioco al 28′: aveva concretizzato su un assist in profondità di Fofana per battere Suzuki. Poco reattivo sotto rete. Leao 4.5. Mai decisivo nel primo tempo, atteggiamento svogliato e poco attento alle possibili palle gol che cicca tutte. Bocciato da Conceicao al 45′. Bennacer 6 (dal 45′ 2T).

Clicca qui per le ultime news sul Milan

I top e flop del Parma

Cancellieri 7. Dopo il gol all’andata ne fa un altro al Milan al ritorno: porta palla con il sinistro e, da posizione defilata sulla corsia destra, calcia da fuori area con un tiro a giro che batte Maignan.

Dopo il gol all’andata ne fa un altro al Milan al ritorno: porta palla con il sinistro e, da posizione defilata sulla corsia destra, calcia da fuori area con un tiro a giro che batte Maignan. Del Prato 7. All’ 80′ segna il gol del 2-1 del Parma: parte da dietro, si inserisce in area e trova un tap-in vincente dopo una respinta di Maignan.

All’ 80′ segna il gol del 2-1 del Parma: parte da dietro, si inserisce in area e trova un tap-in vincente dopo una respinta di Maignan. Djuric 6. Esordio sufficiente con la maglia del Parma.

Esordio sufficiente con la maglia del Parma. Suzuki 4.5. Intervento killer ai danni Pavlovic: il portiere del Parma travolge in uscita l’avversario e regala un calcio di rigore al Milan.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Parma