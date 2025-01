Kyle Walker al Milan, l'ex fidanzata Lauryn Goodman lo attacca: "È un egoista, dovrebbe fare il padre"

Kyle Walker prova a dimenticare lo scandalo sex-gate in Italia, ma le polemiche lo inseguono: le gravi accuse della madre di due suoi figli fanno scalpore.

Kyle Walker nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare sui campi di calcio. Duttilità, leadership, forza fisica: sono numerose le doti che gli vengono riconosciute e che gli hanno permesso di vivere una straordinaria carriera, ormai prossima a un nuovo capitolo col Milan. Fuori dal rettangolo di gioco, però, c’è chi non gode di altrettanta stima nei confronti del centrale inglese dal punto di vista umano. Oltremanica arrivano le accuse dell’ex fidanzata.

Walker in arrivo, l’ex fidanzata si fa sentire

Mentre in Italia si chiacchiera su ruolo e prospettive di Kyle Walker, nuovo acquisto del Milan in attesa di ufficialità, dall’Inghilterra arrivano le accuse dell’ex fidanzata – in realtà una vera e propria “moglie parallela” – nei confronti del 34enne di Sheffield. Lauryn Goodman ha due figli con l’ormai ex difensore del Manchester City: Kairo di 4 anni e Kinara di 18 mesi. Secondo la donna, l’uomo non assolverebbe ai suoi compiti da padre.

L’opinione della star dei reality

La Goodman, tuttavia, non avrebbe parlato direttamente con la stampa ma si sarebbe confidata con alcune fonti autorevoli a lei vicine. Ebbene, la star dei reality si sarebbe detta sorpresa del trasferimento in Italia dell’ex partner. “Non riesce a crederci. Pensa che sia egoista e che dovrebbe rimanere nel Regno Unito per assolvere alle sue responsabilità. Alcuni amici credono che lei debba concentrarsi sulla sua vita, invece valuta le opzioni e lo seguirà se necessario“, sono i virgolettati attribuiti a una fonte molto vicina all’ex lady Walker. Una delle tante.

I tanti flirt di Walker e le aspettative del Milan

Già, perché Kyle Walker è sempre stato particolarmente chiacchierato in Inghilterra. Al terzino sono stati attribuiti numerosi flirt, alcuni confermati e altri no. Non è mai stato famoso per essere un tipo fedele, anche se sportivamente è stato sempre molto legato al City con cui ha giocato fin dal 2017 collezionando oltre 200 presenze. Chissà se le (dis)avventure amorose siano destinate ad accompagnarlo pure nel Belpaese. Il Milan spera che a parlare sia solo il campo.