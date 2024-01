Kyle Walker smascherato, il difensore del Manchester City aveva due famiglie: l'amante ha avvisato la moglie

Fine della doppia vita per Walker, colonna del City: la confessione da parte dell'amante è arrivata il giorno di Santo Stefano e la moglie ha immediatamente chiesto il divorzio.

Nelle ultime ore, i tabloid sportivi inglesi sono invasi dal nome di Kyle Walker. Nulla a che fare con questioni di campo o di mercato. Piuttosto, il difensore del Manchester City si trova al centro di una vera e propria bufera che riguarda la sua vita privata. Il numero 2 della nazionale inglese è accusato di condurre due vite parallele. Da una parte c’è sua moglie, Annie Kilner, madre dei suoi tre figli e in attesa del quarto. Dall’altra c’è l’amante, la modella Lauryn Goodman, che con il terzino avrebbe avuto altri due figli. A rivelare tutta la verità è stata proprio l’amante di Walker.

Walker smascherato dall’amante

Una doppia vita, degna di una trama da film. Invece si tratta di quella di Kyle Walker, che per anni ha portato avanti due famiglie. A smascherarlo è stato proprio l’amante, Lauryn Goodman, stanca di vivere nelle bugie, che ha dichiarato al Sun i dettagli della vicenda: “Ho detto a Kyle che doveva dire tutto ad Annie, sua moglie. Doveva dire che lui è il padre di nostra figlia in modo da poter iniziare liberamente il 2024”. La rivelazione è stata motivata anche dal fatto che c’erano udienze imminenti riguardo il riconoscimento della figlia del terzino e della sua amante: “Era necessario che Annie conoscesse tutta la verità prima che la vicenda diventasse di dominio pubblico”.

La confessione dell’amante e il test del DNA

La dura confessione da parte di Lauryn Goodman alla moglie di Kyle, Annie Kilner, sarebbe avvenuta mentre il terzino era alle prese con il Boxing Day, impegnato nella trasferta contro l’Everton. Inizialmente, Annie era pervasa dai dubbi, ma l’amante ha rafforzato la tesi mostrando lei una foto che li ritraeva insieme e il test del DNA. Un dato inconfutabile che viene aggravato anche da un’altra rivelazione: “Non ero un segreto per i suoi compagni di squadra dell’Inghilterra, loro venivano al telefono quando Kyle mi chiamava su FaceTime”, ha dichiarato la modella.

Walker e il divorzio con la moglie Annie

Di fronte a una notizia del genere, l’epilogo non avrebbe potuto essere diverso: la moglie di Kyle ha immediatamente chiesto il divorzio. Infatti, la decisione da parte di Annie Kilner, venuta a conoscenza della dura e complicata vicenda nel giorno di Santo Stefano, nei giorni scorsi ha inaspettatamente pubblicato su Instagram un post in cui annunciava la separazione. Ora che sono venuti a galla i dettagli, il terzino del Manchester City dovrà far fronte alla delicata vicenda presa d’assalto da tutti i quotidiani.