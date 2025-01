Champions League, l’Italia sogna il poker agli ottavi: tutti gli scenari per Inter, Milan, Juventus e Atalanta

A 90 minuti dalla fine della fase campionato della nuova Champions League Inter, Milan, Juventus e Atalanta possono ambire all'accesso diretto agli ottavi di finale: cosa serve

La penultima giornata di Champions League regala scenari inaspettati per le italiane, che sognano il clamoroso poker agli ottavi. L’Inter è ad un passo dall’obiettivo, Atalanta e Milan ci credono, mentre per la Juventus è più complicato anche se non impossibile. Già fuori dall’Europa, invece, il Bologna, cui non è bastata la bella vittoria in rimonta contro il Borussia Dortmund.

Champions League, chi accede agli ottavi e la classifica attuale

Archiviata la vecchia formula a gironi, la nuova Champions League a 36 squadre premia le prime otto della classe, che staccano direttamente il pass per gli ottavi. I 16 club che alla fine della fase campionato occuperanno dal nono al 24esimo posto, invece, dovranno guadagnarsi gli ultimi otto posti disponibili attraverso i playoff.

Al momento sono due le squadre già qualificate agli ottavi:

Liverpool capolista (21 punti)

capolista (21 punti) Barcellona (18).

La classifica attuale premierebbe anche tre italiane:

Inter (quarta a 16),

(quarta a 16), Milan (sesto a 15)

(sesto a 15) Atalanta (settima a 14),

mentre la Juventus (17esima a 12) sarebbe costretta ai playoff.

Champions, la classifica a un turno dalla fine

Verde = squadre promosse direttamente agli ottavi. Grigio = squadre eliminate.

Dal 9° al 24° posto, squadre destinate agli spareggi. L’abbinamento sarà deciso il 31/1 mediante sorteggio, nel quale si terrà conto del piazzamento finale (i colori indicano le squadre che possono incrociarsi).

1 Liverpool 21 2 Barcellona 18 3 Arsenal 16 4 Inter 16 5 Atletico Madrid 15 6 Milan 15 7 Atalanta 14 8 Bayer Leverkusen 13 9 Aston Villa 13 10 Monaco 13 11 Feyenoord 13 12 Lille 13 13 Brest 13 14 Borussia Dortmund 12 15 Bayern Monaco 12 16 Real Madrid 12 17 Juventus 12 18 Celtic 12 19 PSV Eindhoven 11 20 Bruges 11 21 Benfica 10 22 Paris Saint-Germain 10 23 Sporting Lisbona 10 24 VfB Stuttgart 10 25 Manchester City 8 26 Dinamo Zagabria 8 27 Shakhtar Donetsk 7 28 Bologna 5 29 Sparta Prague 4 30 Lipsia 3 31 Girona 3 32 Stella Rossa 3 33 Sturm Graz 3 34 Salisburgo 3 35 SK Slovan Bratislava 0 36 Young Boys 0

Il punto sulle italiane: le prossime partite

Se l’Inter, che ospiterà il Monaco, è davvero vicinissima agli ottavi, Milan e Atalanta non possono assolutamente permettersi il lusso di steccare l’ultima e decisiva sfida della fase di campionato della Champions League in trasferta contro Dinamo Zagabria e Barcellona. Molto più complicato, invece, il discorso che riguarda la Juventus, solo 17esima in classifica: allo Stadium col Benfica è vietate fallire l’appuntamento con i tre punti.

Le avversarie delle italiane all’ultimo turno

Inter-Monaco

Dinamo Zagabria-Milan

Juventus-Benfica

Cosa potrebbe accadere in base ai risultati: l’Inter

In Champions il corto muso funziona. All’Inter è bastato un gol di Lautaro Martinez dopo 12′ per avere la meglio sullo Sparta Praga in Repubblica Ceca e compiere un passo decisivo verso l’accesso diretto agli ottavi. Nell’ultima partita in programma mercoledì 29 gennaio a San Siro contro il Monaco, infatti, basterà un pareggio per centrare l’obiettivo ed evitare il pericolo dei playoff.

Ma vincere sarebbe importante per conservare il quarto posto o migliorarlo e finire così tra le prime quattro teste di serie. Guai, però, a sottovalutare l’undici del Principato, decimi a 13 punti e ancora in corsa per gli ottavi.

Milan e Atalanta: il destino è tutto nelle loro mani

Il Milan ha un punto in più rispetto all’Atalanta e sulla carta anche un avversario più agevole. Sulla strada di Conceicao c’è infatti la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro, spazzata via 3-0 dall’Arsenal e 26esima in classifica. La trasferta in Croazia cela sicuramente delle insidie, ma non quanto quella della Dea che in Spagna dovrà vederla col Barcellona.

La speranza è che la squadra di Flick, già rinfrancata dalla qualificazione agli ottavi, affronti l’ultimo test della league phase con maggiore leggerezza. Ad ogni modo, per avere la certezza di bypassare i playoff Milan e Atalanta devono vincere. In caso di pareggio o sconfitte, tutto dipenderà dai risultati delle inseguitrici.

Juventus, ottavi lontani ma non impossibili

Con il pareggio a reti bianche contro il Bruges la Juventus si è complicata la vita. Il diciassettesimo posto (12 punti) è servito a blindare ai playoff, ma nello stesso tempo ha allontanato la squadra di Thiago Motta dagli ottavi. Serve una combinazione di risultati per rientrare tra le prime otto.

Dando per scontata la vittoria in casa col Benfica, per scalare posizioni la Signora deve solo incrociare le dita e sperare nei risultati degli altri campi. O comunque che la classifica cambi, perché lo scenario attuale costringerebbe, secondo gli abbinamenti previsti (17a e 18a accoppiate con 15a e 16a), i bianconeri a sfidare ai playoff una tra Bayern Monaco e Real Madrid.

Champions: ottavi, modalità di accoppiamento e il sorteggio

Le prime otto classificate, dunque, voleranno agli ottavi, che sono in programma nel mese di marzo. Attraverso il sorteggio in programma il 31 gennaio a Nyon, che definirà anche le sfide dei playoff, si delineerà il tabellone della fase a eliminazione diretta fino alla finalissima sul modello di quello tennistico. Le squadre saranno abbinate in base alla posizione in classifica così da formare quattro coppie teste di serie: 1 e 2; 3 e 4; 5 e 6; 7 e 8.

Ogni coppia è posizionata ai lati estremi del tabellone in modo tale che possano poi incrociarsi solo in finale. Dando uno sguardo alla classifica attuale, Liverpool e Barcellona sarebbero abbinate insieme ma andrebbero a finire in due lati opposti del tabellone. Stesso discorso vale dunque per Arsenal e Inter, rispettivamente terza e quarta, e così via fino all’ottavo posto. Una volta conclusi i playoff, scatteranno gli abbinamenti con le squadre già qualificate agli ottavi.

Regolamento playoff, accoppiamenti e sorteggio

Dall’urna di Nyon dipenderà la fase successiva della Champions, quella da dentro o fuori. A partire dalle 16 squadre dal nono al 24esimo posto che si contenderanno i rimanenti otto posti disponibili agli ottavi nei playoff in calendario a febbraio. Anche in questo caso si procederà per accoppiamenti: nona e decima classificata sono accoppiate con 23a e 24a; 11a e 12a con 21a e 22a; 13a e 14a con 19a e 20a; infine 15a e 16a con 17a e 18a.

Come già accennato, la Juventus si ritroverebbe oggi dinanzi a uno scenario da incubo perché affronterebbe una tra Real Madrid e Bayern Monaco. L’ottava e ultima giornata determinerà la classifica finale che potrebbe riservare sorprese clamorose: top club come Paris Saint-Germain e Real Madrid sono a forte rischio eliminazione.

Champions League: il calendario completo