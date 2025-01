Pagelle Milan-Girona 1-0: Leao segna, Maignan cala la saracinesca, rimandato Morata. Conceiçao vede gli ottavi

Quinta vittoria consecutiva per i rossoneri, a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale: a San Siro decide il terzo gol stagionale in Europa del portoghese

Quinta vittoria consecutiva in Champions League, la prima della gestione Conceição: il Milan conquista tre punti pesantissimi a San Siro contro il Girona ed è artefice del suo destino nei giochi per l’accesso diretto agli ottavi di finale: ultima tappa mercoledì prossimo sul campo della Dinamo Zagabria nell’ottava e ultima giornata della fase campionato.

Un mercoledì da leoni grazie a un gol di Leao al 37′: il suo terzo gol stagionale in Europa è pesante, pesantissimo per avvicinare il Diavolo allo striscione del traguardo.

Milan-Girona, la chiave della partita

La ritrovata capacità di essere decisivo di Leao e la rinnovata capacità di essere determinante di Maignan. Il portoghese segna, il francese evita che il Milan capitoli ed è quanto basta per conquistare l’intera posta in palio: tre punti d’oro per mettere una seria ipoteca sull’accesso diretto agli ottavi di finale.

Tutte le emozioni di Milan-Girona

Milan, le pagelle

Maignan 8: Tre miracoli incredibili primo tempo. Giù la saracinesca su Van de Beek da distanza ravvicinata, bis su Tsygankov, tris su Herrera. Un muro invalicabile.

Tre miracoli incredibili primo tempo. Giù la saracinesca su Van de Beek da distanza ravvicinata, bis su Tsygankov, tris su Herrera. Un muro invalicabile. Emerson Royal sv: A un passo dal Galatasaray, va in campo dopo e si infortuna dopo uno scontro di gioco complicando i pani di mercato del Milan. La sua partita dura solo quattro minuti (4′ pt Calabria 6: Entra a freddo, cade male su una spalla, stringe i denti e va avanti. Ammonito per proteste).

A un passo dal Galatasaray, va in campo dopo e si infortuna dopo uno scontro di gioco complicando i pani di mercato del Milan. La sua partita dura solo quattro minuti Entra a freddo, cade male su una spalla, stringe i denti e va avanti. Ammonito per proteste). Gabbia 5.5: Van de Beek, a tratti, lo mette in difficoltà. Su una chiusura mancata, in scivolata, il Girona sfiora il gol.

Van de Beek, a tratti, lo mette in difficoltà. Su una chiusura mancata, in scivolata, il Girona sfiora il gol. Pavlovic 5.5: Tsygankov trova spazi che costringono Maignan a superarsi per evitare di capitolare. Fa la sua parte, ma ccon qualche sbavatura.

Tsygankov trova spazi che costringono Maignan a superarsi per evitare di capitolare. Fa la sua parte, ma ccon qualche sbavatura. Theo Hernandez 5.5: Non approfitta di una gran palla filtrante di Leao, azionato dal solito Rejinders. Schiaccia il tiro, la palla sbatte sulla palla alta della traversa. Errore incredibile.



Non approfitta di una gran palla filtrante di Leao, azionato dal solito Rejinders. Schiaccia il tiro, la palla sbatte sulla palla alta della traversa. Errore incredibile. Fofana 6.5: Buona l’intesa con Bennacer. Il filtro davanti alla difesa funziona sostanzialmente bene.

Buona l’intesa con Bennacer. Il filtro davanti alla difesa funziona sostanzialmente bene. Bennacer 7: Da una sua palla recuperata nasce il vantaggio del Milan, firmato da Leao. Tampona e riparte. Tiene la diga che compone con Fofana. Fondamentale davanti alla difesa. Esce tra gli applausi (30′ st Pulisic sv ).

Da una sua palla recuperata nasce il vantaggio del Milan, firmato da Leao. Tampona e riparte. Tiene la diga che compone con Fofana. Fondamentale davanti alla difesa. Esce tra gli applausi (30′ st ). Musah 6.5: Sfiora il gol dell’1-0 con un bolide che si infrange sul palo. Un rimpianto dopo un’azione gestita male quando, su invito di Leao, pecca di altruismo sciupando una grande occasione.

Sfiora il gol dell’1-0 con un bolide che si infrange sul palo. Un rimpianto dopo un’azione gestita male quando, su invito di Leao, pecca di altruismo sciupando una grande occasione. Reijnders 6.5: Disegna calcio. E pure una bella traiettoria su punizione costringendo Gazzaniga alla parata in volo (30′ st Terracciano sv).

Disegna calcio. E pure una bella traiettoria su punizione costringendo Gazzaniga alla parata in volo (30′ st sv). Leao 7.5: Quando si accentra è devastante per la difesa spagnola. Impegna severamente Gazzaniga. Prova a ispirare Morata. Butta giù la porta al 37′ sfruttando al meglio un gran recupero palla di Bennacer: palla sotto la traversa, festa rossonera.

Quando si accentra è devastante per la difesa spagnola. Impegna severamente Gazzaniga. Prova a ispirare Morata. Butta giù la porta al 37′ sfruttando al meglio un gran recupero palla di Bennacer: palla sotto la traversa, festa rossonera. Morata 5.5: Generoso, pressa, fa a sportellate, s’impegna e quando può arriva al tiro. Non riesce, però, a incidere (19′ st Abraham 6: Prova a far salire il Milan, non riesce a essere un riferimento particolarmente efficace. Si rende pericoloso con un tiro al volo: tutto fermo, fuorigioco).

Generoso, pressa, fa a sportellate, s’impegna e quando può arriva al tiro. Non riesce, però, a incidere (19′ st Prova a far salire il Milan, non riesce a essere un riferimento particolarmente efficace. Si rende pericoloso con un tiro al volo: tutto fermo, fuorigioco). Conceição (allenatore) 6: Il suo 4-2-3-1 funziona a sprazzi. Qualche sbandata difensiva, ma il merito di aver tirato fuori il meglio da Leao portandolo alle spalle della prima punta.

Girona, top e flop

Gazzaniga 6: Attento e reattivo quando viene chiamato in causa. Non può nulla sulla botta vincente di Leao.

Attento e reattivo quando viene chiamato in causa. Non può nulla sulla botta vincente di Leao. Bryan Gil 6: Segna un gol pazzesco con un sinistro a giro da favola, annullato per un fuorigioco millimetrico.

Segna un gol pazzesco con un sinistro a giro da favola, annullato per un fuorigioco millimetrico. Van de Beek 6: Manda al bar Gabbia, maledice i riflessi felini di Maignan.

Manda al bar Gabbia, maledice i riflessi felini di Maignan. Tsygankov 5.5: Sciupa a due passi da Maignan, ma si fa fatica a capire quanto sia suo demerito.

Sciupa a due passi da Maignan, ma si fa fatica a capire quanto sia suo demerito. Romeu 5: Non riesce a illuminare la manovra di Michel.

Non riesce a illuminare la manovra di Michel. Yangel Herrera 5: Va a strappi. Alle volte esagera mettendosi in proprio.

Milan-Girona, la pagella dell’arbitro Siteler

Milan-Girona è stata diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler, alla diciottesima presenza in Champions League che non aveva mai diretto né rossoneri né catalani. Gittelmann e Borsch gli assistenti di linea, Jöllenbeck il quarto ufficiale, Storks al VAR, Dankert AVAR. Fa arrabbiare Gabbia e lo ammonisce per protesta. Nel secondo tempo non convalida un gol a Bryan Gil per fuorigioco. Fa correre in una partita senza grandi episodi da affrontare. Voto 6.

