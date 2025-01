Milan, infortunio per Emerson Royal: lo stop in Champions rischia di complicare i piani di mercato del Diavolo

Stop per il brasiliano nei primi minuti della gara di Champions League contro il Girona. Un infortunio pensate soprattutto in chiave mercato: si complica l'arrivo di Santiago Giménez?

Infortunio per Emerson Royal nei minuti iniziali di Milan-Girona di Champions League. Lo stop del brasiliano arriva come una doccia fredda sulla testa della dirigenza rossonera, che rischia di dover cambiare strategia di mercato in caso questo guaio che pare di natura muscolare dovesse portare il Fenerbahçe ad abbandonare il tavolo delle trattative per il brasiliano.

Mercato Milan a rischio

Il Milan perde Emerson Royal per infortunio. Uno stop avvenuto nei primissimi minuti della gara di Champions League contro il Girona che pesa più in ottica mercato che sul piano tecnico. Il brasiliano è infatti tra i principali indiziati a lasciare Milanello in questa sessione invernale. In attesa degli esami per comprendere il motivo della sostituzione forzata, il passaggio al Fenerbahçe è da considerare quantomeno in stand-by, così come rischia di essere anche il mercato in entrata del Milan.

Emerson Royal costretto ad alzare bandiera bianca

È durata appena 3′ la gara di Emerson Royal contro il Girona nella penultima giornata della prima fase della Champions League. Il brasiliano è rimasto al tappeto dopo uno scontro di gioco con Bryan Gil. Nemmeno l’intervento dei sanitari rossoneri è riuscito a rimettere in piedi l’ex Tottenham che è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto, Sergio Conceiçao ha gettato nella mischia Davide Calabria. Occorrerà attendere le prossime ore per valutare al meglio l’entità dell’infortunio quasi certamente muscolare.

La trattativa con il Fenerbahçe

Il Milan a questo punto non può far altro che incrociare le dita e sperare che non si tratti di un infortunio così grave da mettere a rischio la cessione del classe ’99 in Turchia, al Fenerbahçe. Il club turco e i rossoneri sarebbero, infatti, a un passo dalla fumata bianca con la forbice tra la richiesta di 15 milioni di euro e l’offerta, ferma a 12-13 milioni, sempre più sottile.

Si complica Santiago Giménez?

In caso di stop alle trattative, il mercato del Diavolo potrebbe subire una brusca frenata. E non parliamo di Kyle Walker, che domani dovrebbe sbarcare a Milano dopo la strette di mano odierne con il Manchester City, ma il giocatore individuato per offrire peso e gol all’attacco di Conceiçao, vale a dire Santiago Giménez, che avrebbe già detto di sì al Milan, ma per il quale la dirigenza rossonera dovrà mettere insieme un tesoretto da circa 40 milioni di euro per andare incontro alle richieste del Feyenoord. Ed ecco, perché quei 13-15 milioni di Emerson Royal sono fondamentali.