La classifica senza errori arbitrali: dubbi in Juve-Milan, Atalanta-Napoli e Inter-Empoli. Falsata una partita

Diversi episodi dubbi nella seconda giornata di ritorno di Serie A. Non mancano le polemiche e non mancano soprattutto le sviste. Tanta carne al fuoco nei match di cartello, da Juventus-Milan ad Atalanta-Napoli , per finire alla sfida di San Siro tra l’Inter e l’Empoli. Con una partita falsata anche in questo turno. Ecco la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla ventunesima di campionato.

Arbitri, una partita falsata nella seconda di ritorno

Il match condizionato da una svista a metà tra arbitro di campo e Var è Parma-Venezia, confronto molto delicato per la zona salvezza. Succede tutto in pochi secondi, intorno al 19′ del primo tempo: prima il Parma si lamenta per un possibile tocco di mano di Pohjanpalo in area, poi sul ribaltamento dell’azione Yeboah manca l’intervento a due passi dal portiere. Il Var richiama Fourneau solo per esaminare l’episodio in area del Parma e secondo l’ex arbitro Calvarese non ci sono gli estremi né per il rigore né per l’intervento Var. L’arbitro avrebbe dovuto confermare la prima impressione di campo, non trattandosi di “chiaro ed evidente errore”.

Moviola: le altre partite della 21ma giornata di A

Diversi errori ma non determinanti nelle altre partite del turno. In Atalanta-Napoli, ad esempio, la svista più grave di Colombo è l’ammonizione invertita Bellanova-Neres: è il brasiliano degli azzurri a rimediare un giallo e la punizione a sfavore dopo un…dolorosissimo step on foot dell’atalantino. In Juventus-Milan gli errori più gravi di Massa si riducono a un paio tra corner e rimesse dal fondo assegnate per sbaglio. In Inter-Empoli, infine, manca un rigore per i nerazzurri per intervento falloso in area dei toscani da parte di Ismajli su Lautaro: Feliciani disattento nella circostanza.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

virtuale NAPOLI 50 NAPOLI – 50 INTER* 47 INTER* +1 46 ATALANTA 43 LAZIO -1 40 LAZIO 39 ATALANTA +7 36 JUVENTUS 37 JUVENTUS +2 35 FIORENTINA* 33 MILAN* -3 34 BOLOGNA* 33 ROMA -6 33 MILAN* 31 FIORENTINA* – 33 ROMA 27 UDINESE -5 31 UDINESE 26 BOLOGNA* +2 31 TORINO 23 TORINO -3 26 GENOA 23 PARMA -3 23 COMO 22 GENOA – 23 CAGLIARI 21 COMO – 22 EMPOLI 20 EMPOLI -1 21 PARMA 20 LECCE – 20 LECCE 20 CAGLIARI +3 18 VERONA 19 MONZA -2 15 VENEZIA 15 VENEZIA +1 14 MONZA 13 VERONA +7 12

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

