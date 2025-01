Parma-Venezia 1-1, pagelle e moviola: un rigore a testa ma l’arbitro ne sbaglia troppe

A Pohjianpalo risponde Hernani sempre dal dischetto ma il punto serve poco a entrambe, Fourneau distratto: errori in serie al Tardini

Il Parma non riesce a staccarsi dalla zona calda, il Venezia continua a galleggiarci senza riuscire a piazzare un colpo di coda: dice questo l’1-1 del Tardini dopo una gara brutta e fallosa decisa da due rigori, il primo non visto al 20’ da Fourneau ed assegnato dopo l’intervento del Var al Venezia con trasformazione di Pohjiampalo, il secondo realizzato da Hernani al 56’ quando però l’arbitro non ha estratto il secondo giallo per Candela autore del fallo su Camara. Prima, durante e dopo tanto nervosismo col Venezia abile a chiudere gli spazi per cercare le ripartenze e gli emiliani autori di pochi spunti capaci di rompere l’inerzia del match. I veneti sfiorano anche il colpaccio ma il gol di Oristanio al 78’ viene annullato per fuorigioco dopo l’intervento del Var. Vano l’assalto finale del Parma che trova un vero muro in Stankovic.

Top e flop Parma

Camara 6,5. Entra nella ripresa e dà la scossa ma non basta: trova tre volte sulla sua strada un super Stankovic

Entra nella ripresa e dà la scossa ma non basta: trova tre volte sulla sua strada un super Stankovic Mihaila 6 . Il più pericoloso dei suoi, grande fantasia ma un pizzico di imprecisione

. Il più pericoloso dei suoi, grande fantasia ma un pizzico di imprecisione Vogliacco 6. Appena arrivato dal Genoa, stenta ad inserirsi nei meccanismi ma è decisivo con un intervento difensivo nella ripresa

Appena arrivato dal Genoa, stenta ad inserirsi nei meccanismi ma è decisivo con un intervento difensivo nella ripresa Keita 5,5 . Combina un pasticcio sul rigore, viene ammonito e finisce per essere condizionato per il resto della gara.

. Combina un pasticcio sul rigore, viene ammonito e finisce per essere condizionato per il resto della gara. Almqvist 5 . Impreciso nei passaggi, rallenta troppo spesso la manovra

. Impreciso nei passaggi, rallenta troppo spesso la manovra Sohm 5: abulico ed evanescente, lo svizzero delude in tutto

Top e flop Venezia

Pohjanpalo 6.5 . Implacabile dal dischetto (sesto gol stagionale per lui), punto di riferimento costante in avanti

. Implacabile dal dischetto (sesto gol stagionale per lui), punto di riferimento costante in avanti Doumbia: 6.5 . Ci mette fisico e cervello, ha qualità e sa valorizzarle.

. Ci mette fisico e cervello, ha qualità e sa valorizzarle. Stankovic 6.5 . Una garanzia, viene impegnato poco nel primo tempo ma quando serve c’è. Nella ripresa almeno tre interventi decisivi.

. Una garanzia, viene impegnato poco nel primo tempo ma quando serve c’è. Nella ripresa almeno tre interventi decisivi. Oristanio 6 . Appena entra fa la differenza, segna anche il gol del 2-1 ma viene annullato per fuorigioco.

. Appena entra fa la differenza, segna anche il gol del 2-1 ma viene annullato per fuorigioco. Candela 4.5. Falloso e distratto, dalle sue parti il Parma passa, graziato: doveva essere espulso.

Chi è l’arbitro Fourneau

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Cagliari-Venezia ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera 45 gare, l’ultima quando è stato chiamato a sostituire Marchetti in Milan-Cagliari con una direzione tra luci e ombre. Vediamo come se l’è cavata al Tardini.

I precedenti di Fourneau con Parma e Venezia

In questa stagione l’arbitro romano aveva già arbitrato i crociati al Tardini nella sconfitta interna contro il Cagliari. In totale con lui sono arrivate 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Negli altri due precedenti in Serie A sono arrivati due pareggi. Tredici incroci con i lagunari per uno score di 8 vittorie, un pari e 4 ko.

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Di Monte con Ferrieri Caputi IV ufficiale, Meraviglia al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Keita, Candela, Bjarkason, Sohm, Carboni.

Parma-Venezia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Prime proteste in avvio per un possibile mani in area di Pohjanpalo Fourneau non se ne avvede. Al 19′ intervento in ritardo di Keita su Yeboah in piena area, l’arbitro lascia correre ma viene richiamato all’on field review e torna sui suoi passi concedendo un rigore che Pohjanpaolo realizza. Keita viene anche ammonito. La gara è molto fallosa con interventi anche duri ma Fourneau è restio ad ammonire: al 31’ però è inevitabile il giallo per Candela dopo un brutto fallo su Cancellieri Al 44′ il Parma reclama un rigore per un presunto mani in area di Busio ma il giocatore del Venezia viene colpito in pieno da pochi passi, l’arbitro lascia correre.

Al 55’ ingenuità di Candela che tenta di far scorrere palla e farla uscire in rimessa dal fondo. Camara gli passa davanti e Candela lo stende. Fourneu fischia il rigore ed Hernani realizza dal dischetto ma Pecchia e tutto il Parma protestano per il mancato giallo a Candela, sarebbe stato il secondo con espulsione per il giocatore del Venezia. Al 74’ giallo a Bjarkason per aver steso Hainaut. Al 78’ gran gol di Oristanio ma prima c’era stato un presunto fallo di Zerbin su Camara, poi appariva dubbia la posizione di partenza di Oristanio e il Var infatti conferma il fuorigioco. Gol annullato. All’89’ altro errore di Fourneau, giallo inventato per Sohm per un mani che non c’è: la prende di petto. Al 91′ ammonito Carboni per gioco falloso. Dopo 5′ di recupero la gara finisce 1-1.