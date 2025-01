Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori10:58 Fonte: Gettyimages

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Parma e Venezia.10:58

Siamo allo Stadio Ennio Tardini! Il Parma di Fabio Pecchia ospita il Venezia di Eusebio Di Francesco.11:00

Il Parma arriva da una sconfitta per 0-1 in casa del Genoa (rete di Frendrup). La formazione di Pecchia si trova al 15° posto in classifica con 19 punti, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. 11:09

Anche il Venezia ha perso per 0-1 nell'ultimo turno di campionato venendo sconfitto dall'Inter tra le mura del Penzo. Penultimo posto in classifica per i lagunari in virtù dei 14 punti ottenuti fin'ora.11:12

I PRECEDENTI. L'ultimo Parma-Venezia di Serie A al Tardini risale al 5 Maggio del 2002. I ducali sono imbattuti in Serie A contro i lagunari, nelle 7 partite disputate nella massima serie sono state 5 le vittorie e 2 i pareggi. 11:21

L'arbitro designato per dirigere l'incontro è Francesco Fourneau della sez. di Roma. I suoi assistenti sono Di Gioia e Di Monte con Ferrieri Caputi a fare da IV uomo. Meraviglia e Chiffi sono stati assegnati ai ruoli di VAR e AVAR.15:01

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA. Pecchia schiera i ducali con il 4-2-3-1. Suzuki; Valeri, Valenti, Vogliacco, Delprato; Hernani, Keita; Mihaila, Sohm, Almqvist; Cancellieri.14:35

FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA. Di Francesco risponde con il 3-5-1-1. Stankovic; Haps, Idzes, Candela; Ellertsson, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Bjarkason; Yeboah; Pohjanpalo.14:26

A disposizione Parma. Corvi, Marcone, Camara, Bonny, Plicco, Estevez, Haj Mohamed, Man, Hainaut, Leoni, Trabucchi, Lovik.14:25

A disposizione Venezia. Joronen, Grandi, Chiesurin, Conde, Gytkjaer, El Haddad, Oristanio, Zerbin, Carboni.14:28

Le scelte di Pecchia. Il tecnico di Formia applica poche modifiche rispetto all'ultimo impegno stagionale. Fuori Balogh, infortunato nel corso di Genoa-Parma e dentro Vogliacco al suo posto. Cancellieri viene preferito a Bonny come terminale offensivo. Gli infortunati nelle fila dei ducali sono Balogh, Circati, Osorio, Bernabè, Charpentier e Kowalski. Unico diffidato Delprato.14:34

Le scelte di Di Francesco. Lunga la lista degli indisponibili per il tecnico dei lagunari. Altare, Svoboda, Sverko, Crnigoj, Duncan, Sagrado e Schingtienne sono fermi ai box. Inoltre sarà indisponibile per squalifica anche Zampano. Stankovic confermato tra i pali. In difesa Haps e Candela prendono posto al fianco di Idzes. A centrocampo Bjarkason prende il posto di Zampano e in attacco Yeboah viene scelto per dare supporto a Pohjanpalo con Oristanio, non al meglio, che partirà dalla panchina.15:01

Le squadre sono nel tunnel e pronte a scendere in campo. Sta per iniziare questo match delicatissimo per le sorti della zona retrocessione.14:57

INIZIA LA PARTITA! Primo possesso gestito dal Venezia.15:02