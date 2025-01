Milan-Cagliari, moviola: quattro rigori reclamati e nessuno concesso, che polemiche

La prova dell’arbitro Fourneau a San Siro analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto romano ha ammonito tre giocatori

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Milan-Cagliari da Rocchi in sostituzione di Marchetti che si è infortunato, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera 44 gare. Vediamo come se l’è cavata a San Siro ieri.

I precedenti di Fourneau con Milan e Cagliari

Quattro i precedenti con i rossoneri (due vittorie e due pareggi) mentre gli isolani sono stati diretti 6 volte da Fourneau con un bilancio di due successi, due pari e due sconfitte.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Cipressa con Perenzoni IV uomo, Di Paolo al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: 41′ Felici (CAG), 82′ Jimenez (MIL), 90′ Piccoli (CAG)

Milan-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ primo episodio in area sarda: Morata e Zappa arrivano su un pallone vagante. Il difensore anticipa l’attaccante che lo travolge: proteste milaniste per un rigore ma per l’arbitro è fallo in attacco. Al 26′ Pulisic va via in contropiede, atterrato da Adopo. Per Fourneau non è meritevole di giallo. Al 35′ contropiede del Cagliari con la squadra di casa sbilanciata. Calabria con un intervento alla disperata salva tutto. Inutili le proteste della squadra di Nicola. Al 41′ giallo per Felici per un’entrata dura a metà campo.

Al 63′ il Milan recrimina un calcio di rigore per fallo di Makombou su Abraham, sembrerebbe uno step on foot ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al 73′ Felici allarga il braccio in area su Jimenez, contrasto al limite ma non c’è rigore All’ 82′ ammonito Jimenez per un intervento imprudente su Caprile. Al 90′ giallo a Piccoli per perdita di tempo. Dopo 6′ di recupero Milan-Cagliari finisce 1-1.

Per Marelli non c’era alcun rigore

A fare chiarezza sui casi dubbi del match è il talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli, che parte dal presunto fallo su Abraham: “Abraham è rimasto a terra dopo un contatto molto leggero con Makoumbou che in effetti ha rischiato molto. Perché il piede è arrivato a contatto con lo stinco di Abraham, ma il contatto è stato molto lieve. Episodio di campo, troppo poco per poter portare a un calcio di rigore”. Sul contatto Felici-Jimenez infine dice: “Spinta non eccessiva, è un contrasto di gioco molto robusto ma che non può portare a una sanzione tecnica. Sarebbe stato un calcio di punizione anche se l’azione si fosse conclusa nell’area di rigore”.