Pagelle Milan-Cagliari 1-1: Zortea risponde a Morata, colossale Caprile, errore di Maignan

Top e flop della gara valida per la 20esima giornata di Serie A: buona prestazione di Calabria, Pulisic colpisce due legni. Delude Leao, Hernandez superficiale sul gol dei sardi

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il Cagliari ferma la corsa del Milan a San Siro e conquista un punto fondamentale in chiave salvezza. Succede tutto nel secondo tempo: i rossoneri passano in vantaggio con Morata, ma il Cagliari risponde con Zortea. La squadra di Conceição sale a quota 28 punti in classifica, mentre i sardi raggiungono quota 18.

Il Milan ricorda Fabio Cudicini

Prima del calcio d’inizio tra Milan e Cagliari, la Curva Sud ha reso omaggio a Fabio Cudicini, leggendario portiere rossonero scomparso mercoledì 8 gennaio. I tifosi hanno salutato il “Ragno Nero” con uno striscione: “Para tutto anche da lassù. RIP Ragno Nero”. Prima del fischio dell’arbitro Fourneau, un minuto di silenzio per onorare la memoria del grande estremo difensore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, i festeggiamenti per la Supercoppa

Clima di festa a San Siro, dove il Milan torna davanti al proprio pubblico dopo la vittoria della Supercoppa in Arabia Saudita. I rossoneri, dopo aver eliminato la Juventus in semifinale, hanno alzato il trofeo superando l’Inter in un derby emozionante deciso in pieno recupero dalla rete di Abraham, che ha sigillato il punteggio sul 2-3. Prima del fischio d’inizio contro il Cagliari, la squadra ha reso omaggio al successo con Theo Hernandez e Calabria che, al centro del campo, hanno sollevato il trofeo tra gli applausi e l’entusiasmo dei tifosi presenti.

Prosegue la protesta dei tifosi del Milan

Dopo gli striscioni esposti al contrario in segno di protesta contro la modalità di vendita dei biglietti, la Curva Sud del Milan prosegue la contestazione anche durante il match. Il bersaglio è la proprietà americana, con i tifosi rossoneri che ribadiscono la loro posizione critica, nonostante la recente conquista del trofeo. La stagione, infatti, viene ritenuta finora al di sotto delle aspettative.

Milan-Cagliari, il racconto del match

Partenza vivace a San Siro tra Milan e Cagliari. I sardi si rendono pericolosi sia in avvio, sia nel finale del primo tempo. La prima occasione è di Viola, che però calcia alto da buona posizione. Poi, ci prova Felici che chiama Maignan a una grande parata. Anche il Milan crea opportunità, ma fatica concretizzare per via dell’ottima organizzazione difensiva del Cagliari. Tra i rossoneri, le conclusioni più pericolose sono di Hernández e Reijnders. Nel finale della prima frazione, la squadra di Conceição è apparsa un po’ distratta e lenta nella costruzione del gioco.

Cresce il Milan nella ripresa, che prima colpisce la traversa con Pulisic, poi trova il gol del vantaggio con Morata. Ma il Cagliari è assolutamente in partita e dopo soli quattro minuti approfitta al meglio di una ripartenza, trovando la rete del pari con Zortea. Conceicao chiama i rinforzi e si riorganizza con due punte con l’ingresso di Abraham e Jimenez. Insiste il Milan, che si rende insidioso con l’ex Roma. Ma, nonostante la pressione, i rossoneri devono fare i conti con l’enorme solidità dei sardi. Termina 1-1 a San Siro.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Milan-Cagliari

Le pagelle del Milan

Maignan 5.5: Prima la grande parata sulla conclusione di Felici, poi l’errore su Zortea.

Prima la grande parata sulla conclusione di Felici, poi l’errore su Zortea. Calabria 6.5: Rimedia situazioni pericolose. Ordinato. (17′ st Jimenez 6)

Rimedia situazioni pericolose. Ordinato. Thiaw 6: Difende con solidità.

Difende con solidità. Tomori 5.5: Prestazione ordinata, seppur con qualche sbavatura.

Prestazione ordinata, seppur con qualche sbavatura. Theo Hernandez 5.5: Pericoloso, parte da lui il gol del vantaggio, ma è un po’ superficiale sul gol di Zortea.

Pericoloso, parte da lui il gol del vantaggio, ma è un po’ superficiale sul gol di Zortea. Musah 6: Dinamico e fisico. Dà il giusto equilibrio alla squadra. (17′ st Abraham 5.5)

Dinamico e fisico. Dà il giusto equilibrio alla squadra. Reijnders 6.5: Si inserisce con intelligenza e crea situazioni interessanti.

Si inserisce con intelligenza e crea situazioni interessanti. Fofana 5.5: Supporta bene sia in fase di interdizione, sia in quella di costruzione. Ma si perde Felici nella ripartenza per il gol dei sardi.

Supporta bene sia in fase di interdizione, sia in quella di costruzione. Ma si perde Felici nella ripartenza per il gol dei sardi. Pulisic 6: Crea appresione. Fa vibrare la traversa a inizio ripresa, poi nel corso del secondo tempo colpisce anche un palo. In seguito, si divora un gol praticamente fatto.

Crea appresione. Fa vibrare la traversa a inizio ripresa, poi nel corso del secondo tempo colpisce anche un palo. In seguito, si divora un gol praticamente fatto. Morata 7: Lavora tanto per la squadra e trova la via del gol.

Lavora tanto per la squadra e trova la via del gol. Leao 5.5: Non riesce a incidere. Manca la cattiveria. Ma offre una buona palla non sfruttata al meglio da Pulisic. (43′ st Omoregbe ng)

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Milan

Top e flop del Cagliari

Zortea 7: Conferma il buon momento di forma con una prestazione solida in entrambe le fasi. Impreziosisce la performance con il gol del pareggio, il quarto in questa Serie A. È dappertutto.

Conferma il buon momento di forma con una prestazione solida in entrambe le fasi. Impreziosisce la performance con il gol del pareggio, il quarto in questa Serie A. È dappertutto. Caprile 7: Attento quando chiamato in causa. Gran parata su Pulisic e Abraham.

Attento quando chiamato in causa. Gran parata su Pulisic e Abraham. Felici 6.5: Disegna una pennellata velenosa che obbliga Maignan a un intervento miracoloso. Guida la ripartenza per il gol del pari. (34′ st Augello ng)

Disegna una pennellata velenosa che obbliga Maignan a un intervento miracoloso. Guida la ripartenza per il gol del pari. Viola 5.5: Spreca in avvio di gara con la conclusione in acrobazia da pochi passi. In linea generale, manca la solita qualità. ( 19′ st Deiola 6)

Spreca in avvio di gara con la conclusione in acrobazia da pochi passi. In linea generale, manca la solita qualità. ( Palomino 5.5: Si perde Morata sul gol dell’1-0 del Milan, un peccato dopo una prestazione comunque positiva. (32′ st Wieteska ng)

Clicca qui per le ultime news del Cagliari