Dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, il Milan prova a ripartire in campionato per avvicinare la zona Champions League. La partita casalinga contro il Cagliari può essere l'occasione giusta, ma i sardi hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione.18:11

I rossoneri, con due partite da recuperare, in caso di filotto positivo si riaffaccerebbero ai piani alti della classifica. Sardi che dopo una serie di risultati negativi, hanno ritrovato i tre punti nell'ultima giornata in trasferta a Monza.18:13

Nel Milan confermata la coppia centrale Tomori, Thiaw, mentre come terzini agiranno Theo Hernandez e Calabria che sostituisce lo squalificato Emerson Royal. In avanti gioca Morata, dietro a lui Pulisic, Reijnders e Leao. Nel Cagliari esordio per Caprile tra i pali, difesa senza l'indisponibile Mina, al suo posto, accanto a Luperto, c'è Palomino. Spazio a Viola sulla trequarti, come punta confermato Piccoli.20:09