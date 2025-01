Milan, dopo Fonseca cambia l’obiettivo: Cardinale nel mirino, critiche per Abraham, sfottò al sigaro di Conceicao

Il pareggio casalingo contro il Cagliari testimonia i problemi della squadra rossonera che non riesce a sfruttare il momento positivo dopo la Supercoppa e sui social i tifosi tornano all’attacco

L’ingresso in campo con la Supercoppa, l’urlo di San Siro: sembrava una scenografia perfetta per portare a casa tre punti e riuscire a dare slancio alla stagione. Invece il Milan porta a casa un’altra mezza delusione, merito anche di un Cagliari ordinato, capace di sfruttare bene le ripartenza e tutti gli spazi e gli errori commessi dai padroni di casa.

Abraham, quante critiche

Il Milan è alla ricerca di soluzioni in attacco. La cessione di Okafor è cosa fatta per provare a dare l’assalto a Rashford e il gol di Morata non cancella le lacune di un reparto che sfrutta poche delle occasioni che la squadra costruisce: “Zero freddezza degli attaccanti. Abraham si mangia due gol come un pollo. Oggi i due punti persi pesano soprattutto sulle sue spalle, a giugno è da mandare via”. Sull’attaccante inglesi i tifosi sono spietati: “Lo dico da mesi, Abraham segna solo da mezzo metro. E’ evidente che al Milan serve come il pane un bomber di razza e quando si deciderà di investire su un centravanti sarà sempre troppo tardi”.

I cori della Sud contro Cardinale

Sui social arrivano le critiche alla società rossonera, critiche che non si erano fermate neanche dopo la vittoria della Supercoppa e che ora tornano più forti di prima: “Squadra costruita male, 4 mesi con un allenatore inadeguato e tutti i limiti continuano a vedersi. Giusto continuare a protestare. Una dirigenza incompetente che deve andarsene insieme allo yankee”. E nel corso del match si sono sentiti in maniera quasi incessanti i cori della Curva Sud che invitavano Gerry Cardinale a farsi da parte. Un rapporto, quello con la proprietà che si sta incrinando sempre di più e che forse è sul punto di rottura.

I tifosi dell’Inter e il sigaro di Conceicao

A distanza di pochi giorni dalla finale di Supercoppa con la vittoria del Milan ai danni dell’Inter, la sfida di San Siro diventa anche l’occasione per i tifosi nerazzurri per togliersi qualche piccola rivincita. Il grande entusiasmo dei “cugini” per la Supercoppa ma soprattutto per la svolta data da Sergio Conceicao si ribalta. Le immagini del tecnico portoghese con tanto di sigaro erano diventate virali dopo la finale di Riyadh, ora diventano l’occasione per gli sfottò dei tifosi dell’Inter: “Menomale che è arrivato il Generale Conceicao e il suo sigaro, è proprio cambiato tutto”.