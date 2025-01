Calciomercato: Kolo Muani si avvicina alla Juve, Rashford più lontano dal Milan, Kvara verso il Psg

Stallo su Arujo che il tecnico del Barcellona Flick non vorrebbe cedere, Zerbin al Venezia, Como su Matic, la Fiorentina si fionda su Luiz Enrique

Giornata interlocutoria sul mercato ma arrivano segnali di diverso tenore per Milan e Juventus che sono entrambe alla caccia di un bomber. Si preannuncia una settimana caldissima con tante trattative che bollono in pentola.

Il Barcellona vuol soffiare Rashford al Milan

Tra il Milan e Rashford rischia di inserirsi il Barcellona. Il fratello-agente del giocatore non ha ancora terminato il suo giro d’Europa e nelle ultime ore ha fatto tappa a Barcellona, dove Rashford è tenuto in debita considerazione. Se per il Milan l’ingaggio è un problema che il prestito secco risolverebbe, in Catalogna la questione è decisamente si inserisce nella nota questione del tetto salariale già sforato e per cui i blaugrana hanno potuto reinserire in rosa Dani Olmo e Pau Victor solo grazie a un escamotage che non è piaciuto per nulla alle altre squadre della Liga. In soldoni: Rashford si veste d’azulgrana se vanno via due tra Eric Garcia, Ansu Fati e De Jong.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Juve stringe per Kolo Muani

Sempre più intenso il forcing delLa Juve sul Psg per Randal Kolo Muani del Psg. L’affare potrebbe sbloccarsi già nei prossimi giorni, perché oltre al prestito, il club dello sceicco Al-Khelaifi potrebbe aprire anche alla partecipazione all’ingaggio da 8 milioni netti all’anno. Il Psg sarebbe disposto ad accettare un trasferimento temporaneo senza assicurazioni sul futuro pur di liberarsi di un giocatore fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique. Pagato 95 milioni nell’estate 2023 per strapparlo all’Eintracht Francoforte, Kolo Muani in questa stagione è finito presto ai margini e conta 14 presenze (molti spezzoni) e 2 gol. Più complicata la strada dei bianconeri per Arujo, blindato dal tecnico Flick: “Voglio Araujo nella mia squadra, è uno dei migliori difensori che ci siano. Ora che è tornato dall’infortunio è disponibile, so che ci sono diverse voci sul suo futuro ma è molto professionale”.

Donnarumma può tornare a Milano

L’Inter intanto per l’estate pensa a Gigio Donnarumma. Il portiere del Psg cresciuto nel Milan, secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe infatti finito nel mirino dei nerazzurri. Gigio è in scadenza con il club francese nel 2026 e se non dovesse rinnovare (va ricordato che il suo feeling con Luis Enrique non è mai sbocciato e che la scorsa estate il club ha speso 20 milioni per Matvey Safonov) tornerebbe volentieri in Italia e in quella Milano che fu sua.

Kvara ha l’accordo col Psg ma il Napoli vuole 90 milioni

Sempre più vicino il passaggio di Kvara al Psg: l’accordo del georgiano già c’è ma manca l’intesa dei parigini col Napoli che chiede 90 milioni. Conte l’ha già salutato, facend

Fiorentina su Luiz Enrique, Kvara verso il Psg

In casa Napoli resta aperta la questione Kvara: la sensazione è che se il Psg arriva a 70 milioni l’affare si fa. L’accordo del georgiano già c’è ma manca l’intesa dei parigini col Napoli. Conte intanto l’ha già salutato. Per sostituirlo si punta a Chiesa – che ha segnato il suo primo gol col Liverpool dopo essere partito dalla panchina o Ndoje. Intanto Philip Billing a Villa Stuart si è sottoposto alle visite mediche: operazione chiusa con il Bournemouth sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Non si ferma il mercato della Fiorentina che in avanti sta provando per Luiz Henrique per il quale il Botafogo continua a chiedere 30 milioni di euro.

Il passaggio di Alessio Zerbin dal Napoli al Venezia è ai dettagli. Si parla di un prestito con diritto di riscatto nel caso in cui il Venezia dovesse salvarsi, per una cifra che oscillerebbe tra i 3 e i 4 milioni. Il Como stringe per Matic, complice l’amicizia con Fabregas. Arijon Ibrahimovic può tornare in Italia. Il trequartista classe 2005, la stagione scorsa in prestito al Frosinone, è nuovamente in uscita dal Bayern Monaco e piace alla Lazio. Secondo Alfredo Pedullà la Lazio è in trattativa avanzata per il tedesco di origini kosovare, nessun legame con Zlatan, sulla base di un prestito con probabile obbligo di riscatto per circa 10 milioni.