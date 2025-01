Stando a quel che riporta in merito calciomercato.com, Giovanni Manna e Antonio Conte vogliono Danilo da tempo precisamente da settembre dello scorso anno. All’epoca sembrava appena possibile quanto avvenuto ma il Napoli si sarebbe attivato ma con l’obiettivo di aggiudicarselo a parametro zero. Il club azzurro non ha mai parlato con la Juventus per Danilo, lo aspetta a costo zero con un contratto di 18 mesi. Anche il brasiliano nutre stima nei riguardi dell’allenatore del Napoli e sarebbe disponibile a intraprendere un percorso simile con lui. Perché ciò avvenga si dovrà procedere alla rescissione del contratto. E qua si gioca molto, a livello di incasso, la stessa Juventus.