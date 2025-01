Karius allo Schalke 04, si tratta: ritorno tra i pali vicino per il marito di Diletta Leotta

Una nuova chance per Loris Karius, compagno di Diletta Leotta: il 31enne portiere, la cui ultima partita risale a quasi un anno fa, potrebbe approdare nella Serie B tedesca

Il mercato di gennaio può regalare una nuova squadra a Loris Karius. Sulle tracce dell’ex portiere del Liverpool, marito di Diletta Leotta, è piombato lo Schalke 04, nobile decaduta del calcio tedesco che occupa la 13a posizione nella 2. Bundesliga, la Serie B tedesca.

Dalle stelle alle stalle: la parabola discendente di Karius

Dalla finale di Champions League con i Reds nel 2018, di cui fu protagonista in negativo con due papere colossali che spianarono la strada al trionfo del Real Madrid, a uomo copertina delle riviste di gossip per via della sua storia d’amore con la ‘lady del calcio italiano’ Diletta Leotta.

La parabola discendente del Karius portiere è iniziata proprio quella notte infausta di Kiev da cui non è più riuscito a rialzarsi. Pensate: il tedesco ha giocato la sua ultima partita ufficiale a febbraio del 2024, subendo quattro gol dall’Arsenal nell’unica apparizione tra i pali del Newcastle.

Karius scalda i guantoni: una nuova chance in vista

Attualmente svincolato, il 31enne estremo difensore tedesco potrebbe tornare a casa per rimettersi gioco e, magari, provare ad avere una seconda vita professionale. Sul calciatore, voluto a Liverpool proprio da Klopp nel 2016, è scattato il pressing dello Schalke 04, club dal passato glorioso che si ritrova coinvolto nella lotta per non retrocedere nel torneo cadetto tedesco.

E non andrebbe lì per difendere i pali della squadra di Gelsenkirchen da titolare, bensì per fare il secondo a Justin Heekeren. Ma, visto che il calcio come la vita vive di treni che passano una sola volta, Loris pare intenzionato a salire a bordo e a sfruttare l’occasione. Carpe diem, recita un vecchio adagio. E l’attimo, Karius, vuole coglierlo.

Con Diletta Leotta rapporto di nuovo a distanza

La trattativa non è ancora chiusa, però. Lo Schalke, infatti, deve prima piazzare lo scontento Ron-Thorben Hoffmann, riserva di Heekeren, all’Eintracht Braunschweig, poi potrà affondare il colpo.

Dovesse trasferirsi in Germania, la storia con Diletta Leotta, volto di punta di Dazn reduce dal flop del reality show La Talpa su Canale 5, diventerebbe per forza di cose nuovamente un rapporto a distanza, come ai tempi in cui era il terzo portiere del Newcastle. Nell’agosto 2023 la coppia ha avuto la piccola Aria, mentre l’amore tra i due è stato suggellato l’anno successivo dal matrimonio nell’incantevole e suggestiva location di Vulcano, in Sicilia. Negli ultimi tempi si sono susseguite le voci di una possibile crisi: sarà vero?