Leotta e Karius, coppia in crisi sul lavoro: La Talpa chiusa in anticipo, lui pensa di lasciare il calcio 

L’ultimo programma tv della presentatrice si è rivelato un flop, mentre il portiere è senza squadra da cinque mesi e valuta il ritiro a soli 31 anni: “Devo essere onesto con me stesso”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non sono tempi facili per la coppia composta da Diletta Leotta e Loris Karius, dato che alle voci di un matrimonio in bilico si sommano le difficoltà professionali: lei ha visto il programma “La Talpa” chiudere in anticipo per gli ascolti deludenti, il portiere invece pensa di lasciare il calcio.

Leotta, Karius e le voci di un matrimonio in crisi

L’aura di coppia bella, di successo e innamorata che avvolge Diletta Leotta e Loris Karius sin da quando i due si sono messi insieme sembra ormai svanita. È dallo scorso settembre che si rincorrono voci di una crisi matrimoniale tra la presentatrice tv e il portiere, causata in gran parte dalla lontananza dettata dagli impegni lavorativi di entrambi (ma soprattutto della Leotta). Ora, però, alle difficoltà sentimentali si sarebbero sommate anche quelle professionali.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Diletta Leotta e il flop de “La Talpa”

L’ultima avventura televisiva della Leotta è infatti andata tutt’altro che bene. Il volto di Dazn è stata chiamata a condurre la riedizione del reality show “La Talpa”, ma il programma in onda su Canale 5 si è rivelato un vero e proprio flop. Gli ascolti bassi hanno indotto Mediaset ad accorpare le tre puntate finali e a chiudere in anticipo lo show: unica consolazione per la Leotta, gli elogi della critica che ha indicato nella sua personalità davanti alle telecamere come uno dei pochi elementi da salvare del programma. Insomma “La Talpa” torna in letargo, ma la Leotta avrà di sicuro un’occasione per rifarsi al di fuori della comfort zone a lei offerta dai programmi sportivi.

Karius senza squadra da 5 mesi

Diversa, invece, la situazione di Loris Karius. Il portiere è senza squadra da 5 mesi: dopo aver terminato lo scorso giugno la sua avventura da riserva nel Newcastle, che non gli ha rinnovato il contratto, il biondo numero 1 tedesco sperava di trovare una nuova sistemazione ma è rimasto deluso. Il mercato di gennaio è ora alle porte, ma nessun club di alto profilo sembra interessato a lui in questo momento. E Karius pare essere pronto a ritirarsi a soli 31 anni.

“Se sei stato fuori per tutto il tempo che ho trascorso io, allora ovviamente devi considerare il pensionamento – ha dichiarato a SportBible -. Non ho ancora preso una decisione perché non ce n’è bisogno. Sono ancora in forma. Ho ancora tutto il potenziale e le capacità”.

Karius valuta il ritiro dal mondo del calcio

Karius s’è detto anche pronto a lasciare il calcio e a cambiare vita. “Se una porta non si apre, allora devo essere onesto e dire a me stesso: ‘Ascolta. Ho molte altre cose che posso perseguire che mi entusiasmano, che mi divertono e in cui mi impegno’ – ha detto il portiere – . Non penso che mi colpirebbe così duramente perché ho già attraversato questo processo negli ultimi anni”. E chissà che una svolta professionale di Karius non aiuti lui e la Leotta a ritrovare la serenità familiare.