Barcellona, l’incredibile caso di Dani Olmo verso la soluzione: ora prova a inserirsi anche il Milan

Il trequartista spagnolo al momento non è più un giocatore del Barcellona: cosa sta succedendo. Intanto il Milan monitora la situazione

Non c’è più pace in casa Barcellona. Negli ultimi anni il campo ha lasciato sempre spazio a vicende legate alla società e l’ultima riguarda le iscrizioni di Dani Olmo e Pau Victor in Liga. Il club non è riuscito a rispettare le norme della Federazione spagnola, che ha cancellato dalla lista del campionato i nomi dei due giocatori.

Dani Olmo-Barcellona, cosa è successo

Dani Olmo e Pau Victor non sono più giocatori del Barcellona. La Liga ha “cancellato” le loro iscrizioni al campionato dopo la scadenza al 31 dicembre. I blaugrana non sono riusciti a rispettare alcuni paletti finanziari imposti dai vertici del campionato. Ma cosa in particolare? Al momento dell’acquisto dei due calciatori il club catalano ha sforato i limiti salariali che la Federazione ha imposto e per i quali le società devono dare conto due volte l’anno. Laporta e la dirigenza grazie all’infortunio di Christensen (in caso di lesione di lungo corso l’80% dello stipendio del giocatore indisponibile può essere aggiunto temporaneamente alla massa salariale della rosa), sono riusciti a tesserare i due spagnoli alla terza giornata, ma ora questa possibilità ha giunto il termine e il Barcellona non ha trovato i soldi necessari per formulare in modo definitivo il loro inserimento in rosa.

Barcellona, l’ultima speranza per Dani Olmo

Il Barcellona ci sta provando in tutti i modi a ribaltare la situazione, L’ultima idea del club è stata quella di vendere alcuni posti VIP al futuro Spotify Camp Nou. La vicenda è molto complicata ma la società spera ancora di poter iscrivere di nuovo i due calciatori e ha chiesto una nuova licenza alla Federcalcio: la risposta è attesa per venerdì 3 gennaio 2025.

Intanto sui social Dani Olmo nell’ultimo giorno dell’anno ha postato un cuore spezzato. Ora i bluagrana cercheranno di ricomporlo, ma i tentativi sono quasi disperati.

Dani Olmo, sogno Milan

Prendere Olmo a parametro zero sarebbe un grande colpo e risolverebbe tanti problemi a molte squadre. Intanto però l’agente ha spento qualsiasi voce: “La decisione presa da Dani è di rimanere al Barcellona perché vuole giocare qui. Non stiamo considerando nessun’altra opzione”. Parole di circostanza? Forse. Ma raggiungere una big dopo tanti stagioni giocate ad alto livello è un traguardo troppo importante per cestinarlo senza riflettere.

Il trequartista spagnolo non è un titolare fisso, ma in appena quindici partite ha segnato sei gol e ha confermato le sue qualità. Dal resto d’Europa però hanno incominciato a monitorare bene questa situazione e anche dall’Italia. Stando al Corriere della Sera, il Milan del neo allenatore Conceicao (qui la conferenza) potrebbe provare a convincere il calciatore. I rossoneri non hanno un trequartista di ruolo e per risolvere la falla hanno dovuto spostare Pulisic in mezzo al campo. Certo con l’ex Lipsia le qualità aumenterebbero a dismisura. Non resta che attendere l’ultima risposta dalla Liga.